Erdbeeren nur kurz abwaschen und dann ab in den Mund schieben? Lieber nicht, wie dieser Salzwasser-Trick beweist. So wäschst du Erdbeeren vor dem Verzehr richtig!

Berlin. Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit erklärt: Dieses Jahr Warnungen zu 141 Produkten – davon 117 Lebensmittel.

Schimmel an Mineralwasserflaschen, Rückstände von Pflanzenschutzmitteln in Gewürzen, Listerien in Fleischsalat, Salmonellen im Speck oder auch Metallspäne im vegetarischen Brotaufstrich und in Bio-Gemüsemaultaschen. Die Ursachen für Rückrufe von Lebensmitteln sind vielfältig.

In diesem Jahr mussten Verbraucherinnen und Verbraucher bereits über 141 Produkte auf der Internetseite Lebensmittelwarnung.de informiert werden – das sind genauso viele Meldungen wie im Vorjahreshalbjahr, zieht das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) gegenüber dieser Redaktion Bilanz. 117 Produkte betrafen Lebensmittel.

Das sind die häufigsten Rückrufgründe

2022 wurden im Gesamtjahr 311 Warnungen herausgegeben, 2021 waren es 282. Die Meldungen kommen von großen Lebensmittelunternehmen, aber auch von regionalen Anbietern. Das Portal wird zudem für Warnungen vor fehlerhaften Kosmetika oder Gegenständen genutzt, um auf Rückrufe hinzuweisen.

Falsche Inhaltsstoffe, Salmonellen oder Fremdkörper führen zu Rückrufen von Lebensmitteln. Betroffen sind vor allem Gewürze und Kräuter, Fertiggerichte, Fleisch, Milchprodukte sowie Obst und Gemüse. Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Die Mehrheit der Warnungen betreffen Lebensmittel. Die meisten Rückrufgründe im ersten Halbjahr entfielen auf mikrobiologische Kontaminationen (36), unzulässige Inhaltsstoffe (34) und Fremdkörper (26). Betroffen sind vor allem Gewürze und Kräuter, Fertiggerichte, Fleisch, Milchprodukte sowie Obst und Gemüse, berichtet das BVL.

So schätzt das Bundesamt die Lebensmittelsicherheit ein

Grundsätzlich bezeichnet das Bundesamt für Verbraucherschutz die Sicherheit von Lebensmitteln in Deutschland als „sehr hoch“. Alle Lebensmittel, die in Deutschland angeboten werden, müssten sicher sein, sagte Harald Händel, Pressesprecher des BVL. „Zur Gewährleistung gibt es ein EU-weit und international abgestimmtes Sicherungssystem für Lebensmittel.“ Dieses sehe vor, dass grundsätzlich das jeweilige Lebensmittelunternehmen für die Sicherheit seiner Produkte sowie die Einhaltung der lebensmittelrechtlichen Vorgaben verantwortlich sei.

Die Unternehmen müssten Vorsorge treffen, dass nur sichere Lebensmittel in den Handel kommen, so das BVL. „Betriebseigene Kontrollen und Laboruntersuchungen sorgten dafür, dass nicht verkaufsfähige Lebensmittel rechtzeitig erkannt und bereits beim Herstellungsprozess der Wertschöpfungskette entzogen werden.“ Gleichzeitig müsse das Unternehmen die Überwachungsbehörden über Mängel informieren. Hinzu kämen regelmäßige amtliche Kontrollen und Stichproben, um Produktrisiken frühzeitig zu erfassen.

