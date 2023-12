Lebt Karl-Erivan Haub noch? Neue Wendung bei Tengelmann

Essen Tengelmann-Chef Christian Haub holen Spekulationen ein, sein Bruder Karl-Erivan lebe noch. Generalstaatsanwaltschaft eingeschaltet.

Der Privatsender RTL heizt die Spekulationen über das Schicksal des für tot erklärten Tengelmann-Chefs Karl-Erivan Haub weiter an. Mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft will RTL erreichen, dass der Fall noch einmal aufgerollt wird. Im vergangenen Jahr hatte der Handelskonzern mit dem abrupten Abschied der Baumarktkette Obi aus Russland viel Geld verloren. Das geht aus dem jüngst veröffentlichten Geschäftsbericht hervor. RTL befeuert nun Gerüchte, dass sich Karl-Erivan Haub dorthin abgesetzt haben könnte.

Die Dienstaufsichtsbeschwerde zielt in erster Linie auf den neuen Tengelmann-Chef Christian Haub ab. In einer eidesstattlichen Versicherung, die unserer Redaktion vorliegt, hatte er am 10. Mai 2021 vor dem Amtsgericht Köln erklärt, dass ihm „keine belastbaren Hinweise, geschweige denn Beweise“ dafür vorlägen, dass „mein Bruder Charlie noch leben könnte“.

Haub wörtlich: „Ich war von Anfang an überzeugt, dass mein Bruder tödlich verunglückt ist. Für ein Untertauchen fehlt es weit und breit an einem Motiv.“ Um den Gerüchten über Karl-Erivan Haubs Fortleben in Russland nachzugehen, habe er Ende 2020 einen externen Sicherheitsdienst beauftragt. Ergebnis: „Bisher haben sich keinerlei neue Erkenntnisse ergeben, die Anlass gäben, meine bisherige Beurteilung infrage zu stellen“, heißt es in der eidesstattlichen Versicherung. Daraufhin wurde der Verschollene vom Amtsgericht Köln für tot erklärt.

RTL schaltet Generalstaatsanwaltschaft ein

Die RTL-Journalistin Liv von Boetticher ist der Überzeugung, dass Christian Haub und Tengelmann sehr wohl Hinweise vorliegen, dass der Bruder Karl-Erivan Haub noch leben könnte. Sie stellte deshalb Strafanzeige gegen Christian Haub. Die Staatsanwaltschaft Köln sah aber nicht einmal einen Anfangsverdacht, dass Haub die Unwahrheit gesagt haben könnte.

Gegen diese Entscheidung hat die Journalistin nun Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft eingelegt. Aus Sicht ihrer Anwältin Julia von Dreden sei es „mehr als nur zweifelhaft“, ob sich der zuständige Oberstaatsanwalt mit dem Inhalt der Strafanzeige sowie den beigefügten Anlagen „auch nur annähernd rechtlich wie tatsächlich im Rahmen der ihm gesetzlich auferlegten Ausforschungspflicht“ auseinandergesetzt habe.

Dass Christian Haub „erstmals – also aus heiterem Himmel heraus und mehr als zwei Jahre nach dem Verschwinden seines Bruders – Gerüchte über (s)ein inszeniertes Verschwinden gehört haben will“, sei „absolut lebensfremd“. Die Rechtsanwältin fordert deshalb, „ein förmliches Ermittlungsverfahren“ gegen Christian Haub einzuleiten. Ein Anfangsverdacht gegen Christian Haub wegen der Abgabe einer falschen eidesstattlichen Versicherung sei aus Sicht der Beschwerdeführerin „unzweifelhaft“ gegeben.

Der neue Wirbel um das Verschwinden von Karl-Erivan Haub dürfte Christian Haub kaum gelegen kommen. Aus der kürzlich im Bundesanzeiger veröffentlichten Bilanz für das Jahr 2022 geht hervor, dass das Unternehmen mit seinen Marken Obi, Kik, Babymarkt.de und zahlreichen Beteiligungen den Umsatz nur leicht steigern konnte. Teuer kam Tengelmann vor allem der Abschied aus dem Baumarkt-Geschäft in Russland zu stehen.

Tengelmann: Durchwachsene Bilanz für 2022

Die Zeiten großer Bilanzpressekonferenzen in der Mülheimer Konzernzentrale mit Kamerateams und Journalisten aus ganz Deutschland sind vorbei. Der neue Tengelmann-Chef Christian Haub bevorzugt die leisen Töne. In diesem Sommer veröffentlichte er nicht einmal mehr eine Pressemitteilung über die Geschäftsentwicklung im vergangenen Jahr. Auf 44 Seiten ist die Tengelmann-Bilanz nun seit einigen Tagen im Bundesanzeiger nachzulesen. Sie fällt durchwachsen aus.

Der Konzern konnte seinen Umsatz um drei Prozent auf 8,634 Milliarden Euro steigern. Zum Gewinn äußert sich das Familienunternehmen traditionell nicht. Als Motor erwies sich einmal mehr der Textildiscounter Kik aus Bönen bei Dortmund. Die Kette konnte ihren Umsatz deutlich um 23,6 Prozent auf 2,211 Milliarden Euro steigern und damit erstmals die Zwei-Milliarden-Marke überspringen.

Tengelmann führt die gute Entwicklung bei Kik auf die hohe Nachfrage bei Bekleidung und Heimtextilien im vergangenen Jahr zurück. Aber auch auf den Expansionskurs. Der Discounter eröffnete im vergangenen Jahr 83 neue Filialen und ist seither erstmals auch in Spanien und Portugal vertreten. Kik betreibt inzwischen 4130 Läden, davon 2527 in Deutschland.

Umsatz bei Babymarkt.de stagniert

Ernüchternd fällt dagegen die Bilanz für Babymarkt.de. Der Händler für Säuglings- und Kinderbedarf, der in der ehemaligen Opel-Hauptverwaltung in Bochum sitzt, setzte 216 Millionen Euro um, und damit nur marginal mehr als im Jahr zuvor. Im Geschäftsbericht verweist Tengelmann auf die schlechte Entwicklung im deutschen E-Commerce hin, der im vergangenen Jahr 8,8 Prozent Umsatz verloren habe. Die „Kaufzurückhaltung“ habe dazu geführt, dass die Tochter Babymarkt.de erstmals kein Umsatzwachstum verzeichnet habe.

Die Analyse ist umso bemerkenswerter, als Tengelmann erst im Mai 2022 den damaligen Geschäftsführer Bastian Siebers durch die ehemalige Ottobock-Managerin Jenny Fleischer ersetzt hatte. „Wir wollen auch Geld verdienen. Tengelmann ist jetzt rund zehn Jahre bei Babymarkt.de investiert und wir sind erst jetzt an der Gewinnschwelle angelangt. Wir erwarten eine werthaltige Entwicklung und einen vernünftigen Gewinn“, hatte Konzernchef Christian Haub seinerzeit gegenüber unserer Redaktion erklärt. Als Konsequenz wurden die Pläne, in Oberhausen-Sterkrade ein weiteres Lager zu bauen, auf Eis gelegt.

Neben Deutschland ist Babymarkt.de in 13 weiteren europäischen Märkten mit seinen Onlineshops vertreten. Hierzulande gibt es überdies sechs Läden – unter anderem in Dortmund, Bochum und Duisburg. Das Unternehmen beschäftigt 530 Mitarbeitende.

Obi verliert 148 Millionen in Russland

Rückläufige Zahlen fuhr die größte Tengelmann-Tochter ein. Die Baumarktkette Obi mit ihrer Zentrale im nordrhein-westfälischen Wermelskirchen büßte im vergangenen Jahr 1,4 Prozent Umsatz ein und erlöste 6,065 Milliarden Euro. Der Konzern führt das Minus auf den Rückzug aus Russland zurück. Wenige Wochen nach Putins Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 gab Obi seine 27 Baumärkte in den Metropolregionen Moskau, St. Petersburg, Omsk, Tula und Wolgograd ab. 60 Prozent am Obi-Geschäft in Russland übernahm der Oligarch Josef Liokumowitsch. Wer die restlichen 40 Prozent hält, ist unbekannt.

„Ich könnte mir einfach aus moralischen Gründen nicht vorstellen, weiterhin Geschäfte in Russland zu betreiben und damit indirekt das dortige Regime finanziell zu unterstützen“, sagte Tengelmann-Chef Christian Haub seinerzeit dem „Manager-Magazin“. Der Abschied kostete das Unternehmen allerdings 148 Millionen Euro, die das Ergebnis negativ belasteten. Der Grund: Liokumowitsch bezahlte für Obi Russland nach eigenen Angaben nur einen symbolischen Preis von zehn Euro, übernahm aber im Gegenzug Schulden in Höhe von 30 Millionen Euro.

„Ich könnte mir einfach aus moralischen Gründen nicht vorstellen, weiterhin Geschäfte in Russland zu betreiben und damit indirekt das dortige Regime finanziell zu unterstützen. Tengelmann-Chef Christian Haub

Obi betreibt 481 Baumärkte, 216 davon in Deutschland. Im Jahresdurchschnitt beschäftigte das Unternehmen 29.249 Menschen. Unlängst hatte die Kette angekündigt, abermals 150 Stellen an den Verwaltungsstandorten Wermelskirchen und Köln abzubauen.

Trotz aller Turbulenzen war das vergangene Jahr für das Familienunternehmen Tengelmann aber auch ein zukunftsweisendes. Seit dem 1. Januar 2022 ist Christian Haub mit 68,67 Prozent Mehrheitsgesellschafter der Handelsgruppe. Nach einem langen Erbstreit hat er für 1,7 Milliarden Euro die Anteile seines für tot erklärten Bruders Karl-Erivan übernommen. In nächster Zeit will Christian Haub auch den 31,33-Prozent-Anteil seines zweiten Bruders Georg übernehmen. Allmählich tritt bei Tengelmann aber auch die sechste Familiengeneration in den Vordergrund. Laut Geschäftsbericht hat Christian Haub drei Prozent am Unternehmen auf seine vier Kinder übertragen.

