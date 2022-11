Ein Eingang auf dem RWE-Campus in Essen: Auch die Beschäftigten in der Konzernzentrale bekommen mehr Geld.

Tarifeinigung Mehr Geld für RWE-Beschäftigte: Sechs Prozent plus 3000 Euro

Essen. Beim Energiekonzern RWE bekommen die Beschäftigten sechs Prozent mehr. Vollzeit- und auch Teilzeitkräfte erhalten 3000 Euro als Einmalzahlung.

Tausende Beschäftigte des Essener Energiekonzerns RWE in Deutschland bekommen mehr Geld. Nach Angaben der Gewerkschaften Verdi und IGBCE steigen die Vergütungen der rund 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab Februar kommenden Jahres um sechs Prozent. Bereits im Dezember sollen Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte eine steuer- und abgabenfreie Einmalzahlung in Höhe von 1500 Euro erhalten. Eine zweite Einmalzahlung – ebenfalls in Höhe von 1500 Euro – erfolge während der Laufzeit des Vergütungstarifvertrages (Ende Februar 2024), erklärte Verdi-Verhandlungsführerin Dagmar Paasch. Teilzeitbeschäftigte würden bei der Einmalzahlung genauso wie Vollzeitkräfte behandelt.

„Wir nutzen damit ein Instrument der Bundesregierung“, sagte Paasch. Die Idee der „Inflationsprämie“ geht auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zurück, der den Tarifparteien das Angebot unterbreitet hatte, zusätzliche Zahlungen bis zu 3000 Euro von Steuern und Abgaben zu befreien. Auszubildende bei RWE sollen zwei Einmalzahlungen in Höhe von jeweils 1000 Euro erhalten.

Bereits im September außerplanmäßige Tariferhöhung

Die Verhandlungen mit dem RWE-Management hatten Verdi und IGBCE gemeinsam geführt. Der Tarifabschluss gelte für alle RWE-Gesellschaften in Deutschland, erklärte Paasch, von der Essener Konzernzentrale über das Rheinische Revier bis zu den Erneuerbare-Aktivitäten und dem Energiehandel. Das Tarifergebnis sei nach zwei Verhandlungsrunden erreicht worden. Angesichts der Energiekrise sprach Paasch von einem „guten Ergebnis“. Bereits im September hatten die RWE-Beschäftigten nach Angaben von Verdi eine außerplanmäßige Tariferhöhung von 2,5 Prozent erhalten.

Die kurze Laufzeit des Tarifvertrags – lediglich 13 Monate – sei außergewöhnlich, betonte Paasch. Damit werde dem unsicheren Umfeld Rechnung getragen. Verdi hatte zehn Prozent gefordert, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

„Erhebliche Mehrarbeit und Anstrengung“

„Die Beschäftigten geben in den Tagebauen und Kraftwerken alles, um unsere Energieversorgung sicherzustellen. Für sie ist das mit erheblicher Mehrarbeit und Anstrengung verbunden“, sagte IGBCE-Verhandlungsführer Holger Nieden. „Jetzt gibt es auch bei den Vergütungen erheblich mehr.“ In der aktuellen Situation verzeichne RWE „hervorragende Ergebnisse“, das Unternehmen verdiene viel Geld. „Gut, dass die Beschäftigten mit diesem Abschluss ihren Anteil daran erhalten“, sagte Nieden.

Als Erfolg werteten Verdi und IGBCE auch die Abschaffung der sogenannten „Startabsenkung“ für Berufsanfänger. Trotz gleicher Arbeit hätten Berufseinsteiger weniger Geld erhalten als ihre Kolleginnen und Kollegen auf einer vergleichbaren Position. Diese Praxis werde beendet. Beschäftigte, die aktuell noch unter die abgesenkte Startvergütung fallen, würden zum Februar 2023 automatische hochgruppiert. Damit gewinne RWE an Attraktivität bei der Suche nach Fachkräften, betonte Verdi-Verhandlungsführerin Paasch.

