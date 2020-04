Metro darf Großmärkte in NRW vorläufig für Endkunden öffnen

Metro darf nach Mecklenburg-Vorpommern nun auch in Nordrhein-Westfalen seine Geschäfte für alle Endverbraucher öffnen. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hat einer Öffnung zugestimmt – zunächst bis zum 3. Mai. Damit ist Metro nicht mehr ausschließlich für Gewerbetreibende zugänglich, sondern auch für Endverbraucher ohne Kundenkarte, wie das Unternehmen mitteilte.

Mit der Corona-Krise verzeichnete der Großhändler Einbußen in seinem Kerngeschäft mit den wichtigsten Kunden wie Restaurants, Hotels und Kantinen. In diesem Bereich sei der Umsatz um 75 Prozent weggebrochen, so Metro. Mit der Öffnung der 18 NRW-Standorte wolle man die Grundversorgung der Region unterstützen. „Dafür bieten unsere Großmärkte mit ihrem breiten Warensortiment, weiträumigen Verkaufsflächen und höchsten Hygienestandards ideale Voraussetzungen“, sagt Metro-Deutschlandchef Frank Jäniche. Die Öffnung erfolge unter Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen sowie der geltenden Abstandsregeln.

Umbruch bei Metro: Nach Real nun China

„Metro kann aktuell einen Beitrag zur Grundversorgung der Bevölkerung leisten, gerade weil die Menschen in unseren großen Märkten die Abstandsregelungen gut einhalten können“, erklärt eine Unternehmenssprecherin. Metro wolle sich jedoch auch künftig auf die Gastronomie und die unabhängigen Händler konzentrieren.

Die Corona-Krise trifft Metro in einer Phase des Umbruchs. Nachdem der Großhändler die Supermarktkette Real für 300 Millionen Euro an einen Finanzinvestor verkauft hat, wurde nun auch die Mehrheitsbeteiligung an der Metro China abgegeben. Die Wumei Technology Group zahlte 1,5 Milliarden Euro für die Mehrheitsbeteiligung. Trotz des Verkaufs werde Metro einen Anteil von 20 Prozent an Metro China behalten, „um weiterhin in dem hoch attraktiven Markt präsent zu bleiben und an den Vorteilen zu partizipieren“, wie es in einer schriftlichen Mitteilung heißt.