Mitgründer Rafael Laguna verlässt Olper Softwareschmiede

Der Mitgründer des Unternehmens Open-Xchange aus Olpe verlässt die Softwareschmiede und widmet sich ganz der Aufgabe als Direktor der Bundesagentur für Sprunginnovationen (SprinD) mit Sitz in Leipzig und Köln. Sein Nachfolger als Vorstandsvorsitzender (CEO) der Open-Xchange AG ist Branchenexperte Andreas Gauger.

Branchenexperte

Gauger hat den Cloud- und Hosting-Markt in Deutschland seit den 1990er Jahren maßgeblich mitgestaltet. Bereits während der Schulzeit gründete er sein erstes Software-Unternehmen. 1995 war er Mitbegründer des deutschen Hosting-Pioniers Schlund+Partner.

Andreas Gauger leitet künftig als CEO die Open-Xchange AG. Das Unternehmen entwickelt Open-Source-Software und wurde 2005 von Frank Hoberg und Rafael Laguna de la Vera gegründet. Foto: OX / Open-Xchange

Von 2000 bis 2008 betrieb Gauger als Vorstandssprecher maßgeblich den Aufstieg von 1&1 zum europäischen Hosting-Marktführer und einem führenden deutschen ISP und Telekommunikationsanbieter. 1&1 war der erste große Kunde von Open-Xchange.

2010 war er Mitgründer des international erfolgreichen Cloud-Anbieters ProfitBricks, dem er bis 2016 als Geschäftsführer vorstand. Seither unterstützt er als Consultant und Investor Unternehmen im SaaS-Umfeld (Software as a Service).

Zuletzt hat Andreas Gauger eng mit Laguna de la Vera beim Aufbau von ID4me zusammengearbeitet. Gauger ist Chairman der Non-Profit-Organisation ID4me AISBL, die auf Basis von offenen Standards arbeitet, wie es auch die „OX“-Philosophie ist. „Andreas verfügt über langjährige Erfahrung an der Spitze deutscher und international agierender Technologieunternehmen. Er ist die ideale Person, um Open-Xchange weiter voranzubringen”, erklärt Richard Seibt, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Open-Xchange AG.

„Ich kenne Open-Xchange von Anfang an und bin von seinem einzigartigen Portfolio für den Service-Provider-Markt überzeugt“, sagt Andreas Gauger, neu ernannter CEO von Open Xchange. „Das Unternehmen zählt unter anderem einige der weltweit größten Telekommunikationsunternehmen zu seinen Kunden und arbeitet an einigen sehr innovativen Erweiterungen seines Portfolios. Entsprechend sind die Signale weiterhin auf Wachstum gestellt, und ich freue mich darauf, meinen Teil dazu beizutragen.“

Laguna: „Bin stolz auf unsere 300 Genies“

Der scheidende CEO Rafael Laguna de la Vera, der einer der Gründer von Open-Xchange war und der künftig als Direktor die Bundesagentur für Sprunginnovationen SprinD leiten wird, erklärt: „Wir haben in den letzten 15 Jahren eine Menge erreicht. Mit OX Dovecot haben wir die weltweit beliebteste IMAP-Serversoftware im Portfolio, die von 76 Prozent aller E-Mail-Server genutzt wird; OX PowerDNS ist die am weitesten verbreitete DNS-Resolver-Software und DNS-basierte Security-Lösung. Ich bin sehr stolz darauf, was unsere 300 Genies zusammen mit der Community geschaffen haben. Gerade in diesen aufregenden Zeiten ist es gut, dass Andreas Gauger Open-Xchange und sein Team von Anfang an kennt seit seiner Zeit als CEO bei unserem ersten großen Service-Provider-Kunden. Ich bin überzeugt, dass er die ideale Person ist, um das Unternehmen erfolgreich weiterzuentwickeln.“

Über Open-Xchange

Open-Xchange (OX) entwickelt sichere und offene Kommunikations- und Office-Produktivitätssoftware sowie IMAP- und DNS-Lösungen. Seit 2005 arbeitet das Unternehmen mit vielen der weltweit größten Internet Service Provider (ISPs), Telekommunikationsunternehmen und Netzbetreibern zusammen, um Open-Source-E-Mail- und Produktivitätslösungen bereitzustellen, die sichere Speicherung, Datei- und Dokumentenverwaltung umfassen. OX Dovecot ist die weltweit beliebteste IMAP-Serversoftware. OX PowerDNS bietet Telekommunikationskunden und ihren Benutzern weltweit sichere DNS-Dienste. Von Open-Xchange entwickelte Software wird weltweit von 200 Millionen Menschen verwendet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Köln und Niederlassungen in Bremen, Dortmund, Hamburg, Nürnberg und Olpe sowie internationale Niederlassungen in Finnland, Frankreich, Italien, Japan, den Niederlanden, Spanien und den USA.

