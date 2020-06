Der Corona-Massenausbruch beim Fleischkonzern Tönnies heizt die Debatte um die Arbeitsbedingungen in der Branche weiter an. Insbesondere die Werkverträge mit ausländischen Arbeitnehmern stehen in der Kritik.

Berlin. Bei dem Geflügelfabrikanten sind mindestens 35 Beschäftigte von Corona betroffen. Der Konzern lässt nun alle 1100 Mitarbeiter testen.

Ihre Produkte liegen in den Kühlregalen vieler Supermärkte und Discounter: Hähnchenschenkel, Putenbrust oder Geflügelwurst der Marke Wiesenhof. Nun gerät ein Putenschlachtbetrieb des größten deutschen Geflügelproduzenten PHW im niedersächsischen Wildeshausen in die Schlagzeilen: 35 von 341 getesteten Beschäftigten des Werkes sind mit dem Coronavirus infiziert.

Nun sollen auch die übrigen der rund 1100 Mitarbeiter auf Sars-CoV-2 getestet werden. Mit Ergebnissen ist frühestens am Freitag zu rechnen.

Neuer Brennpunkt für Corona-Infektionen

Nach dem größten deutschen Fleischhersteller Tönnies und einem Schlachthof im oldenburgischen Essen, bei dem vier Mitarbeiter mit dem Virus infiziert sind, droht damit ein weiterer Betrieb zum Brennpunkt für Corona-Infektionen zu werden. Nicht zuletzt um härtere Einschränkungen für die Bevölkerung zu vermeiden, ist der Landkreis Oldenburg an einer schnellen Aufklärung interessiert. Lesen Sie auch: Nach dem jüngsten Corona-Ausbruch: Gütersloh ist überall

„Es ist immens wichtig, weiterhin alles zu tun, um das Geschehen in den Griff zu bekommen“, sagt Carsten Harings, Landrat des Landkreises Oldenburg. Die Proben der Mitarbeiter würden von einem privaten Labor entnommen, aber unter Aufsicht des Gesundheitsamtes durchgeführt. Gleichzeitig stellte der Landkreis alle betroffenen Beschäftigten und deren Kontaktpersonen unter Quarantäne.

Bei den Betroffenen handelt es sich um vier Festangestellte und 31 Mitarbeiter mit Werkverträgen, teilte die PHW-Gruppe mit. Einer der Infizierten wohne in einer Gemeinschaftsunterkunft, die übrigen seien privat untergebracht.

NRW-Behörden ordnen Corona-Lockdown in Kreisen Gütersloh und Warendorf an NRW-Behörden ordnen Corona-Lockdown in Kreisen Gütersloh und Warendorf an

Hygienebedingungen verschärft und zusätzliche Pausenräume

Der Geschäftsführer des Schlachtbetriebs Geestland Putenspezialisten, Norbert Deeken, versicherte, „dass wir alles dafür tun, um die Gesundheit aller Beschäftigten bestmöglich zu schützen“. Nach Angaben der zuständigen Behörde soll GPS ein Hygienekonzept entwickelt und umgesetzt haben. So seien die Hygienebedingungen verschärft und zusätzliche Pausenräume eingeführt worden.

Dennoch stellte der niedersächsische Landkreis Diepholz am Mittwoch ein ehemaliges Kasernengelände vorsorglich unter Quarantäne, auf dem den Angaben zufolge Werkvertragsarbeiter der Wiesenhof-Firma wohnen. In den Gebäuden in dem Ort Wagenfeld seien 200 Menschen untergebracht, sagte eine Behördensprecherin. Die Testergebnisse für die Arbeiter stünden noch aus.

Noch steht nicht fest, warum das Coronavirus gerade in der Fleischproduktion einen guten Nährboden für seine Verbreitung findet. Sind es die kühlen Temperaturen, die räumlich engen Produktionsverhältnisse oder nicht ausreichende Hygiene? Fakt ist: Das Problem ist international und während der Pandemie auch in anderen Ländern wie den USA, Großbritannien, Irland oder Spanien vorgekommen.

Lesen Sie auch: Kann sich das Coronavirus auch über Fleisch übertragen?

Gewerkschaft sieht branchenweites Problem

Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss Gaststätten (NGG) sieht ein branchenweites Problem in den Produktionsbedingungen. Die Beschäftigten arbeiten eng an den Bändern, im Akkord und können oft nicht Abstand halten. Diese Zustände müssten geändert werden. Lesen Sie auch: Corona bei Tönnies: Alle Mitarbeiter in Rheda-Wiedenbrück in Quarantäne

„Der Arbeitsschutz muss Priorität haben“, fordert der NGG-Vorsitzende Guido Zeitler. So müssten zunächst die Hygienekonzepte und Abstandsregeln beim Schlachten, Zerlegen und Verpacken eingehalten werden. „Das heißt, Geschwindigkeiten der Schlachtbänder halbieren, Schlachtmengen reduzieren, Mindestabstände der Arbeitsplätze vergrößern“, sagte Zeitler unserer Redaktion.

Vor allem müssten die Behörden das Einhalten der Regeln engmaschig kontrollieren.

Zumeist Osteuro­päer mit kleiner Entlohnung

Ein weiteres Problem sind die Werkverträge, mit denen zumeist Osteuro­päer mit kleiner Entlohnung beschäftigt werden. „Werkverträge müssen in der Fleischindustrie verboten werden. Wir erwarten, dass der Gesetzentwurf, den Arbeitsminister Hubertus Heil voraussichtlich Anfang Juli im Bundeskabinett vorlegen wird, dann ohne Abstriche im Gesetzgebungsverfahren umgesetzt wird“, sagte der Gewerkschaftschef.

Die PHW-Gruppe hatte kurz nach Bekanntwerden der Infektionen angekündigt, ihre über Werkverträge beschäftigten Mitarbeiter in ein festes Anstellungsverhältnis zu übernehmen. Wann, wurde nicht gesagt. Derzeit beschäftigt der Konzern nach eigenen Angaben etwa 20 Prozent der Mitarbeiter über Werkverträge.

NGG-Vorstand bezweifelt Ernsthaftigkeit der Erklärung

Doch der NGG-Vorstand bezweifelt die Ernsthaftigkeit der Erklärung. Die Ankündigung der großen Konzerne, auf Werkverträge zu verzichten, sei „der untaugliche Versuch, ein Verbot zu verhindern“. Lesen Sie auch: Tönnies-Ausbruch zeigt: Die Corona-Krise schwelt weiter

Das Bundeskabinett will per Gesetz die Arbeitsbedingungen bei Frischfleisch- und Frischgeflügel-Lieferanten spätestens ab Januar 2021 in der Schlachtung, Zerlegung und Verpackung verschärfen und dort Werkverträge verbieten. Der Bundestag muss dem aber noch zustimmen.

Greenpeace fordert grundsätzlichen Umbau der Branche

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace fordert wiederum einen grundsätzlichen Umbau der Branche. „Die Praktiken der Fleischindustrie sind nicht erst seit Corona eine Gefahr für Menschen, Tiere und Umwelt“, sagt Greenpeace-Sprecherin Stephanie Töwe-Rimkeit. „Das System basiert auf skrupelloser Ausbeutung, um möglichst billig Fleisch zu produzieren.“ Die Ausbeutung von Beschäftigten in den Schlachthöfen müsse ein Ende haben.

Und Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) solle in den Ställen endlich geltendes Tierschutzrecht durchzusetzen. Es müsse verbindliche Haltungskennzeichnungen geben. Nur so bekämen Verbraucher die nötige Transparenz, die kein Fleisch aus tierquälerischer Haltung kaufen wollen.