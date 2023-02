Beschäftigte der Abfertigung des Flughafens streiken für bessere Löhne. Die Gewerkschaft Verdi hat für Montag, 27. Februar, Warnstreiks an den beiden größten Flughäfen in NRW angekündigt.

Tarifstreit Nahverkehr, Flughäfen und Kitas: Streiks in NRW am Montag

Köln/Düsseldorf/Essen. Verdi weitet die Warnstreiks im öffentlichen Dienst weiter aus. Betroffen sind am Montag unter anderem Busse und Bahnen, Flughäfen sowie Kitas.

Verdi ruft Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst im Großraum Köln, Bonn und Leverkusen für Montag zu einem ganztägigen Warnstreik auf.

Es soll unter anderem zu starken Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr kommen.

Auch in vielen Kitas und an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn soll gestreikt werden.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi weitet in der kommenden Woche die Warnstreiks in NRW deutlich aus. Am Montag sind unter anderem die der Flughafen Köln/Bonn und der Flughafen Düsseldorf, sowie Kitas, Entsorgungsunternehmen und der öffentliche Nahverkehr in mehreren Städten des Landes betroffen. Ein Überblick über Fragen und Antworten.

Wo und wann wird gestreikt?

Nach Angaben von Verdi werden am Flughafen Köln/Bonn die ersten Beschäftigten in der Nacht von Sonntag auf Montag mit Warnstreiks beginnen. Am Airport Düsseldorf starten kurz darauf Warnstreiks. Durch die Schichtdienste endeten die Warnstreiks in der Nacht von Montag auf Dienstag an den beiden größten NRW-Flughäfen.

Passagiere am Düsseldorfer Flughafen, der am Montag von Streiks betroffen sein wird. Foto: Roberto Pfeil/dpa

Auch viele Kindertagesstätten im Raum Köln/Bonn sollen von den Warnstreiks betroffen sein, genauso wie kommunale Krankenhäuser und Entsorgungsbetriebe im Verdi-Bezirk Köln-Bonn-Leverkusen. Bürgerinnen und Bürger müssten sich zudem auf längere Wartezeiten in den Ämtern des Verdi-Bezirks einstellen.

Verdi hat auch zu Warnstreiks aufgerufen, die Busse und Stadtbahnen des öffentlichen Nahverkehrs in einigen NRW-Städten des Rheinlandes und des Ruhrgebiets betreffen. Die Deutsche Bahn und andere Zugverbindungen sind nicht betroffen. Die Warnstreiks betreffen die folgenden kommunale Nahverkehrsbetriebe:

Die Ruhrbahn geht für Montag von einem ganztägigen Warnstreik von Betriebsbeginn bis Ende aus. In der Zeit stünden keine Nahverkehrsdienstleistungen der Ruhrbahn in Essen und Mülheim zur Verfügung. Auch städteübergreifenden Linien seien betroffen. Die Ruhrbahn verwies auf Regional- und S-Bahnen, die innerstädtisch die Bahnhöfe anfahren als mögliche Alternative zu Bussen und Stadtbahn.

geht für Montag von einem ganztägigen Warnstreik von Betriebsbeginn bis Ende aus. In der Zeit stünden keine Nahverkehrsdienstleistungen der Ruhrbahn in Essen und Mülheim zur Verfügung. Auch städteübergreifenden Linien seien betroffen. Die Ruhrbahn verwies auf Regional- und S-Bahnen, die innerstädtisch die Bahnhöfe anfahren als mögliche Alternative zu Bussen und Stadtbahn. Die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) erklärten, dass ab Montag 3 Uhr keine Stadtbahn-Fahrten der KVB stattfinden könnten und nur die durch Subunternehmen durchgeführten Busfahrten erfolgen könnten.

erklärten, dass ab Montag 3 Uhr keine Stadtbahn-Fahrten der KVB stattfinden könnten und nur die durch Subunternehmen durchgeführten Busfahrten erfolgen könnten. Die Stadtwerke Bonn wiesen ebenfalls daraufhin, dass der Streik Auswirkungen auf Busse und Bahnen der SWB habe. Das Unternehmen geht davon aus, dass das Nahverkehrsangebot am Montag ab dem Dienstbeginn um 3 Uhr ganztägig bestreikt wird.

Worum geht es bei den Streiks?

Hintergrund sind die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen sowie die bundesweiten Verhandlungen für die Beschäftigten der Luftsicherheit. Für beide Beschäftigtengruppen werden zurzeit Verhandlungen geführt. „Die Beschäftigten machen mit den Streiks gemeinsam Druck auf die jeweiligen Arbeitgeber, weil in den bisherigen Verhandlungen im öffentlichen Dienst kein akzeptables Angebot unterbreitet wurde“, erklärte Andrea Becker, Landesfachbereichsleiterin von Verdi NRW.

Streikende stehen bei einer Streikversammlung mit Fahnen und einem Banner vor dem Ruhrbahn-Betriebsstandort Ruhrallee. Die Ruhrbahn geht für Montag von einem ganztägigen Warnstreik aus. (Archivbild) Foto: Fabian Strauch/dpa

Erst am Freitag vergangener Woche hatten Warnstreiks von Verdi an sieben deutschen Flughäfen für Tausende Flugabsagen gesorgt. Mehrere Flughäfen mussten den regulären Passagierbetrieb einstellen. Verdi NRW warb in einer Mitteilung um Verständnis der Fluggäste. Um für Entlastung zu sorgen, seien die Warnstreiks frühzeitig angekündigt worden. So könnten Reisende auf andere Möglichkeiten zurückgreifen.

Was fordern die Arbeitnehmer?

Verdi und der Beamtenbund dbb fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Ein Sprecher von Verdi NRW erklärte, die Streikbereitschaft sei sehr hoch. In der neuen Woche seien in NRW weitere Aktionen geplant.

Was sagen die Arbeitgeber?

Die Arbeitgeber hatten bei den bundesweiten Verhandlungen für die Beschäftigten in Bund und Kommunen in Potsdam am Donnerstag ein Angebot vorgelegt. Es umfasst unter anderem eine Entgelterhöhung von insgesamt fünf Prozent in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2500 Euro. Die Gewerkschaften wiesen das Angebot der Arbeitgeber allerdings als völlig unzureichend zurück. Am 27. März soll die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten in Bund und Kommunen fortgesetzt werden.

Welche Rechte habe ich als Fahrgast?

Kommt man wegen eines Streiks verspätet oder gar nicht ans Ziel, hat man nach Angaben der Verbraucherzentrale ein Recht auf Entschädigung. Dafür stellen die Deutsche Bahn und auch private Eisenbahnunternehmen ein Formular zum Herunterladen zur Verfügung. Anträge zur Entschädigung für online gekaufte Tickets können auch online, beispielsweise über die "DB Navigator"-App gestellt werden.

Welche Rechte habe ich als Fluggast?

Laut Verbraucherzentrale hat man unter anderem Anspruch auf Unterstützungsleistungen, wenn der Flug annuliert wurde. man kann in diesem Fall zwischen zwei Möglichkeiten wählen:

Man drängt bei der Fluggesellschaft auf einen Ersatzflug. Das kann aber heißen, dass man erst später, also zum Beispiel erst am Tag darauf, fliegen kann. Verfügbare Verbindungen und Plätze sind hierfür die Voraussetzungen.

Man kann auch auf den Flug verzichten und die Erstattung des Flugpreises fordern. Innerhalb von sieben Tagen muss die Fluggesellschaft die Kosten dann erstatten.

(red)

