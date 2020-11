Fahrradhändler in NRW steigern Umsatz um 25 Prozent

Düsseldorf. Der Einzelhandel in NRW konnte auch im September kräftige Umsatzzuwächse verzeichnen. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 7,2 Prozent.

Der Einzelhandel in Nordrhein-Westfalen hat auch im September noch einmal kräftige Umsatzzuwächse verzeichnet. Real - also bereinigt um die Preissteigerung - lagen die Umsätze um 7,2 Prozent über dem Vorjahresniveau, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Nominal betrug das Plus sogar 8,5 Prozent.

Die höchsten Umsatzsteigerungen gegenüber dem September 2019 verbuchte der Versand- und Onlinehandel mit einem Plus von real 25,9 Prozent, sowie der Einzelhandel mit Fahrrädern (+25,7 Prozent).

Auch Möbel wurden vermehrt gekauft

Ebenfalls positive Umsatzentwicklungen verzeichneten Wohnmöbel (+9,8 Prozent). Der Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln wuchs um 5 Prozent. Dagegen lagen die Umsätze mit Textilien , Bekleidung und Schuhen um 7,7 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Die Beschäftigtenzahl im Einzelhandel lag im September um 0,8 Prozent über dem Vorjahresniveau.