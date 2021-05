NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst im Gespräch mit seinem Parteikollegen und Ministerpräsidenten Armin Laschet. Aktuell wird darüber spekuliert, wie die CDU in NRW die Nachfolge organisiert, wenn Laschet in Berlin erfolgreich als Kanzlerkandidat sein sollte. Wüst ließ sich auch gestern beim Wittgensteiner Unternehmergespräch nicht in die Karten schauen, war aber bereits in Wahlkampflaune.