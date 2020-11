Nur jeder Zweite erhält in diesem Corona-Jahr Weihnachtsgeld

Essen. Etwa jeder zweite erhält in diesem Jahr Weihnachtsgeld. Am meisten zahlen Banken, Chemieindustrie und die Bahn. Gebäudereiniger gehen leer aus.

Nur gut jeder zweite Beschäftigte in Deutschland erhält in diesem Corona-Jahr ein Weihnachtsgeld: Laut einer Umfrage des WSI-Instituts der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung können in diesem Jahr 53 Prozent der Beschäftigten mit einer Sonderzahlung zum Jahresende rechnen, die in der Regel mit dem November-Lohn ausgezahlt wird. Das sind nicht weniger als vor einem Jahr – allerdings kürzen manche Betriebe das Weihnachtsgeld wegen der aktuellen Krise.

„Am höchsten stehen die Chancen auf ein Weihnachtsgeld, wenn das Unternehmen an einen Tarifvertrag gebunden ist – das gilt auch und gerade in diesem von der Corona-Pandemie geprägten Jahr“, sagte Thorsten Schulten, Leiter des WSI-Tarifarchivs. Bis Ende Oktober beteiligten sich rund 49.000 Beschäftigte an der Online-Umfrage des hauseigenen Portals Lohnspiegel.de.

Einzelne Betriebe kürzen oder streichen das Weihnachtsgeld

Mit Tarifvertrag bekommen den Daten zufolge mehr als drei Viertel aller Beschäftigten (77 Prozent) Weihnachtsgeld. Dagegen erhalten nur vier von zehn Beschäftigten (41 Prozent), die in nicht tarifgebundenen Betrieben arbeiten, ein Extra zum Jahresende, um Geschenke für die Familie kaufen zu können. „Angesichts von Einkommenseinbußen in der Krise ist das Weihnachtsgeld besonders wichtig. Millionen von Beschäftigten waren oder sind in Kurzarbeit, da ist das Weihnachtsgeld als Beitrag zur Stabilisierung der Einkommen von großer Bedeutung“, sagte Schulten.

Doch auch Unternehmen und Kleinbetriebe trifft die Pandemie hart, viele sind aktuell ebenfalls auf jeden Euro angewiesen, um die Krise zu überleben. In einigen Fällen kürzen oder streichen sie deshalb auch das Weihnachtsgeld. So wie etwa die um ihre Existenz kämpfenden auszahlen.

Frauen erhalten seltener Sonderzahlung

Das fällt Betrieben, die nicht nach Tarif zahlen, deutlich leichter. „In Krisensituationen schützen bindende tarifliche Regelungen am besten davor, dass der Arbeitgeber die Sonderzahlung ersatzlos streicht“, sagt Schulten. In einigen Tarifbranchen wurden in diesem Jahr die Sonderzahlungen auch dazu genutzt, das Kurzarbeitergeld aufzubessern. So konnten in der Metall- und Elektroindustrie Urlaubs- und Weihnachtsgeld anteilig auf die monatlichen Einkommen übertragen werden, um die Einbußen für die Beschäftigten in Grenzen zu halten. Die Weihnachtsgeldauszahlung im November fällt dann entsprechend geringer – oder ganz aus.

Doch nicht nur die Tarifbindung erhöht die Chancen auf Weihnachtsgeld, auch das Geschlecht und die Art des Arbeitsverhältnisses. So erhalten nur 50 Prozent der Frauen Weihnachtsgeld, bei den Männern sind es 55 Prozent. Wer einen unbefristeten Arbeitsvertrag hat, bekommt zu 54 Prozent eine Jahressonderzahlung, befristet Angestellte dagegen nur zu 45. Bei Vollzeitbeschäftigten sind es 54 Prozent, von den Teilzeitkräften erhalten nur 48 Prozent die Sonderzahlung.

Banken und Bahn zahlen ganzes Monatseinkommen

In der Regel wird das Weihnachtsgeld in Prozent eines Monatseinkommens angegeben und mit dem Novembergehalt ausgezahlt. Es steigt deshalb nur in jenen Branchen, die für dieses Jahr tarifliche Lohnerhöhungen vereinbart haben. Ein ganzes Monatsentgelt kommt etwa bei der Deutschen Bahn, bei den Banken, in der Süßwarenindustrie und in der westfälischen Textilindustrie obendrauf, in der Chemieindustrie sind es 95 Prozent. Es folgen Versicherungen (80 Prozent), der westdeutsche Einzelhandel (vorwiegend 62,5 Prozent) sowie die Metallindustrie (überwiegend 55 Prozent).

In der Eisen- und Stahlindustrie und im öffentlichen Dienst sind Urlaubs- und Weihnachtsgeld zu einer Gesamt-Jahressonderzahlung zusammengefasst, die im November gezahlt wird. Diese beträgt in der Eisen- und Stahlindustrie 110 Prozent eines Monatsgehalts, im öffentlichen Dienst (Kommunen) je nach Vergütungsgruppe zwischen 52 und 80 Prozent. Unter den großen Tarifbranchen wird lediglich im Gebäudereinigerhandwerk kein Weihnachtsgeld gezahlt. Auf die Forderung aus der Politik, das Weihnachtsgeld in diesem Jahr aus Angst vor einem zweiten Lockdown im Advent früher auszuzahlen, ist bisher keine Branche eingegangen.