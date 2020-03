Paderborn: Metall+Elektrobranche will Produktionen verlagern

Paderborn. In der Metall- und Elektrobranche wird um einen neuen Tarifabschluss gerungen. So weit wie 2018 darf es aus Unternehmersicht nicht gehen.

Es geht um ziemlich viel. Der Verband Metall NRW für die Arbeitgeberseite und die Industriegewerkschaft Metall (IGM) starteten am Donnerstagnachmittag in Paderborn die Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie. Für rund 700.000 Beschäftigte in NRW und rund vier Millionen bundesweit steht dieses Mal mehr Zukunftssicherung als Entgelterhöhungen im Fokus.

„T-Zug“ hat die Arbeitgeber 2018 sauer gemacht

Die Arbeitgebervertreter um Verhandlungsführer Arndt G. Kirchhoff vertreten rund 1100 tarifgebundene Unternehmen, was ungefähr der Hälfte aller M+E-Unternehmen im Land entspricht. Sie erwarten, dass ein so weitreichender und komplexer Abschluss wie 2018 mit dem „T-Zug-Modell“ verhindert wird. Nicht wenige Unternehmen haben damals mit Austritt aus der Tarifbindung gedroht, als ihnen die Flexibilisierung von Arbeitszeiten zu weit ging. Sie seien richtiggehend sauer gewesen, in NRW mit seinem starken Mittelstand etwas mehr als anderswo, ließ Arndt Kirchhoff schon einmal durchblicken.

In welche Richtung in der M+E-Branche in Nordrhein-Westfalen gedacht wird, soll eine aktuelle Umfrage zur Zukunft der Metall- und Elektro-Produktion in NRW belegen, die der Verband pünktlich zu den Verhandlungen im Gepäck hat. Demnach setzen immer mehr Unternehmen in Zukunft auf Produktionsstandorte im Ausland.

In Zukunft mehr Investitionen im Ausland

189 – noch – tarifgebundene Betriebe der nordrhein-westfälischen Metall- und Elektroindustrie haben sich an der Befragung beteiligt. Rund die Hälfte hat bereits Standorte im Ausland. Während bei den international aufgestellten Unternehmen aktuell noch knapp 60 Prozent der Produktion in NRW stattfindet, dürfte nach Angaben der Befragten der Anteil in fünf Jahren bereits auf nur noch gut 50 Prozent gesunken sein.

2018 kämpfte die IG Metall mit harten Bandagen wie 24-Stunden-Streiks für den Tarifabschluss in der Metall- und Elektrobranche und erzielte damit ein besonderes Ergebnis in Bezug auf flexiblere Arbeitszeitgestaltung. Gerade mittelständische Betriebe fühlten sich damit überfordert. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Als Hauptgrund für die Verlagerungsabsichten geben 85 Prozent die günstigeren Produktionsbedingungen an. 81 Prozent nennen auch das Thema Marktzugang. Alarmierend: Während der Anteil der Auslandsproduktion vor fünf Jahren nur zu 16 Prozent die heimische Fertigung ersetzt hat, beabsichtigen die M+E-Betriebe aus NRW den Anteil von heute 23 Prozent auf ein Drittel in fünf Jahren zu erhöhen. Entsprechend hoch ist auch der Anteil an Investitionen im Ausland für weiteren Auf- und Ausbau von Kapazitäten.

Fachkräftesicherung bleibt die Herausforderung

Wie wichtig die begonnenen Gespräche für beide Tarifpartner sind, zeigt ein weiteres Ergebnis: Die Gewinnung von Fachkräften wird schon heute als große Herausforderung gesehen, mit steigender Tendenz. Beiden Seiten dürfte also daran gelegen sein, einen Abschluss zu verhandeln, der für die 700.000 Beschäftigten in NRW Jobs sichert und die Belegschaft fit für die Digitalisierung und die einschneidenden Veränderungen in der Automobilindustrie (u.a. durch Elektromobilität) macht.