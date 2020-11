Paketboom: Post verdoppelt Zahl der Packstationen

Die Deutsche Post DHL will in den kommenden Jahren ihr Angebot an Packstationen stark ausbauen. Von derzeit bundesweit rund 6000 Packstationen soll die Zahl bis 2023 auf mehr als 12.000 ansteigen , teilte die Deutsche Post am Dienstag mit. Nordrhein-Westfalen soll neben Berlin und Süddeutschland einer der Orte sein, wo der Ausbau besonders vorangetrieben wird, sagte ein Postsprecher auf NRZ-Anfrage.

Eine genaue Zahl, wie viele neue Packstationen nach NRW kommen sollen, konnte der Sprecher nicht mitteilen. Er betonte aber, dass besonders in Ballungsräumen und Großstädten die Nachfrage nach den Paketfächern sehr groß sei. Auch Tobias Meyer, Konzernvorstand bei der Post , betont die Bedeutung: „Immer mehr Kunden nutzen die Packstation und Bestandskunden nutzen sie immer häufiger. Gerade in der Corona-Krise haben viele Neukunden die Vorteile der Packstation für sich entdeckt, da sie ihre Pakete hier zu jeder Uhrzeit kontaktfrei versenden und empfangen können.“

Paketboom: Corona hat Zahl der Pakete nochmal erhöht

Die Deutsche Post reagiert mit dem Ausbau aber nicht nur auf die Paketzunahme . Bereits seit einigen Jahren steigt die Zahl der Paketsendungen wegen des Online-Handels stetig und gerade während der Weihnachtszeit sind viele Packstationen besonders voll .

Der Ausbau der Selbstbedienungs-Stationen läuft bereits seit einiger Zeit auf Hochtouren: Erst im Juni war in Düsseldorf die bundesweit 5000. Packstation eröffnet worden, vor wenigen Wochen wurde in Rostock die 6000. Station eingeweiht. „Es entstehen fast täglich irgendwo Packstationen“, sagt der Postsprecher. Ende 2014 waren erst 2800 Packstationen bundesweit installiert, fünf Jahre später, Ende 2019, etwa 4400 Automaten.

Viele Automaten in Großstädten, am Niederrhein eher weniger

In Nordrhein-Westfalen sind besonders in den Großstädten viele Packstationen zu finden , wie ein Blick auf die Webseite der Deutschen Post verrät. Dort werden etwa für die Stadtgebiete von Düsseldorf, Duisburg und Essen jeweils rund 40 Suchergebnisse angegeben. Am Niederrhein ist die Zahl der Stationen geringer: Für das Stadtgebiet von Wesel werden etwa vier Ergebnisse aufgeführt, in Kleve sind es drei und in Dinslaken sechs.