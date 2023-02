ARCHIV - Ein Mitarbeiter hält am 14.03.2011 in der Produktion bei German Pellets in Wismar (Mecklenburg-Vorpommern) Holzpellets in den Händen. Die vorläufige Insolvenzverwalterin des Wismarer Holzverarbeiters German Pellets hat am 29.02.2016 mit der Registrierung der Gläubiger begonnen. Foto: Jens Büttner/dpa (zu dpa c"Registrierung von German Pellets-Gläubigern gestartet" vom 29.02.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++