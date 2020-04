Peter Liese (CDU): „Corona-Impfstoff muss geteilt werden“

Fieberhaft wird weltweit die Suche nach einem Medikament oder Impfstoff gegen das Coronavirus betrieben. Während in Deutschland die ersten klinischen Tests für einen Impfstoff begonnen haben, könnte eine US-amerikanische Firma mit Remdesivir bereits ein Medikament haben. Sollte es wirksam sein, droht nach Ansicht des Europaabgeordneten Dr. Peter Liese (CDU) ein Konflikt zwischen Europa und den. „Wenn das Medikament hilft, halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass für US-Präsident Trump ,America first’ gilt“, sagt der Sauerländer.

Sechs Stoffe im klinischen Test

Liese, selbst Arzt, ist gesundheitspolitischer Sprecher der Europäischen Volkspartei (EVP), der größten Fraktion im EU-Parlament. Entsprechendes Gewicht hat seine Einschätzung in Brüssel, wo sich die EU-Kommission im speziellen Fall offiziell noch zurückhält. In der Kommission mit der deutschen Ursula von der Leyen (CDU) an der Spitze gilt allerdings die Maxime, dass ein Impfstoff oder ein entsprechendes Medikament allen, und zwar mit Priorität zuerst den am stärksten betroffenen Ländern, zugänglich gemacht werden müsse.

Wirtschaft Dr. Peter Liese (MdEP) Dr. Peter Liese (CDU) ist seit 1994 Europaabgeordneter. Im April dieses Jahres hat er in einer privaten Praxis im Sauerland vorsorglich sein Medizinerwissen aufgefrischt. Um möglichst schnell einen zugelassenen Impfstoff einsetzen zu können, „würde ich auch an klinischen Tests teilnehmen, wenn aus gesundheitlicher Sicht nichts dagegen spricht“, betont der Politiker.

Aktuell seien weltweit sechs Impfstoffe in der klinischen Testung, so Liese. Einer in Deutschland, einer im Vereinigten Königreich und jeweils zwei in den USA und China. „Derjenige, der als erster den Impfstoff zulassungsreif hat“, so Liese, „muss sein Wissen sofort weltweit teilen!“ Erst Anfang 2021 dürfte es so weit sein. „Alles andere wäre ein Wunder“, dämpft der Politiker zu große Erwartungen. Remdesivir ist also nicht die einzige Hoffnung gegen Covid-19, aber vielleicht das am schnellsten verfügbare Mittel: „Ende Mai oder Anfang Juni wird klar sein, ob es hilft, oder nicht“, prognostiziert Liese.

Hier finden Sie unsere interaktive NRW-Karte mit allen aktuellen Fallzahlen

Am Freitag war der Börsenkurs des US-Unternehmens Gilead, das Remdesivir herstellt, nach Medienberichten über die Unwirksamkeit gegen Covid-19 eingebrochen. „Ob diese Nachricht seriös ist, bezweifle ich. Es gibt allerdings drei, noch nicht abschließende Studien, die von einer Wirksamkeit ausgehen“, ist Liese einerseits recht optimistisch. Andererseits geht der Europaabgeordnete davon aus, dass die US-Regierung unter Donald Trump von Gilead verlangen wird, das Mittel nur oder vorrangig für den US-Markt zu produzieren. „Dann muss Europa sich klar aufstellen, Zwangslizenzen vergeben und Strafzölle auf Produkte aus US-Regionen erheben, in denen Trump seine Wähler hat“, fordert Liese. Im Zweifel müsse man auch einen Handelskrieg riskieren.

Die Vergabe von Zwangslizenzen ist ein Instrument, mit dem Staaten im Notfall und gegen eine angemessene Gebühr den Patentschutz auf Remdesivir aufheben könnten. Laut Liese ist dies momentan nur auf nationaler Ebene möglich. Also müsste die Bundesregierung dies veranlassen. Und möglichst viele Regierungen in Europa gleich mit, hofft der gesundheitspolitische Sprecher der EVP.

Strafzölle und Zwangslizenzen

Ob es so weit tatsächlich kommen wird, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Die EU-Kommission sei mit Gilead in Gesprächen. Das US-Unternehmen ist aktuell auch gar nicht in der Lage, das Medikament millionenfach ohne Hilfe von Zulieferern aus aller Welt zu produzieren. „Stand heute will Gilead das Mittel Remdesivir zwar mit vielen Partnern, aber letztlich unter seiner Kontrolle produzieren“, weiß Liese.

Das Mainzer Biotechnologie-Unternehmen Biontech hat mit klinischen Tests für einen Impfstoff begonnen. In der ersten Phase nehmen nur ein paar Hundert Testpersonen teil. Gegen Ende des Jahres können es Hunderttausende sein. Ist der Impfstoff dann wirksam, trüge möglicherweise schon die Testreihe zu einer Verbesserung der Situation bei. Foto: tefan AlbrechtBiontech / dpa

Eine inklusive des Wirtschaftslebens wird auch in Deutschland stark davon abhängen, wann gesicherte medizinische Fortschritte im Kampf gegen Covid-19 erreicht werden. Je schneller, desto moderater wird die Krise mit immensen Job- und Wohlstandsverlusten ausfallen. Insofern ruhen die Hoffnungen auch auf Forschungsfortschritten bei der Entwicklung von Impfstoffen. Daran arbeiten in Deutschland die Unternehmen Biontech mit Sitz in Mainz, das bereits in die klinische Testung eingestiegen ist, und CureVac aus Tübingen, das den Start dafür im Juni erwartet.

„Es wird nicht den Tag X geben, an dem alles ist wie vor dem Virus. Es wird ein langer Prozess“, mahnt Liese, an einem Maßnahmenpaket festzuhalten: Hygiene- und Abstandsregeln, Mundschutz und nicht zuletzt die in der Entwicklung befindliche und noch umstrittene „Corona-App“ seien notwendig. „Die App ist heute schon sicherer als Whatsapp. Mir sind 99 Prozent Datensicherheit lieber als 100 Prozent tot oder arbeitslos“, stellt der Mediziner klar. In Südkorea habe sich der Einsatz bewährt. „Dort hat jeder die App, trägt Mundschutz und es sind alle Geschäfte und Restaurants geöffnet“, wirbt der Abgeordnete für den App-Einsatz, wenn die europäischen Datenschutzrichtlinien eingehalten werden.