Politik beschließt strenge Kontrollen für „Silikonbetriebe“

Berlin/EN-Kreis. Der Bundesrat hat nach den PCB-Fällen in NRW am Freitag strengeren Kontrollen von bestimmten Silikon verarbeitenden Betrieben zugestimmt.

Bestimmte Silikon verarbeitende Betriebe werden in Zukunft strenger kontrolliert. Wenn sie bei der Produktion Chlor als Vernetzer einsetzen, gelten sie als immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige Anlagen. Der Bundesrat hat einer entsprechenden Initiative aus Nordrhein-Westfalen zugestimmt, die eine Regelungslücke schließen soll, um die Gefahr einer unbeabsichtigten Freisetzung von Polychlorierten Biphenylen (PCB) zu minimieren, wie dies im Umfeld in Ennepetal beim BIW und später auch in Witten bei SICO nachgewiesen wurde.

Das Unternehmen BIW Isolierstoffe hat im Februar 2020 Nasswäscher sowie Air-Drain- und Netzfilter auf den Produktionshallen am Standort Ennepetal installiert. Ziel: Das Austreten von PCB-belasteten Stoffen zu verhindern. 2018 war man das erste Mal darauf aufmerksam geworden, dass durch Chlor im Produktionsprozess PCB entsteht und belastete Partikel über die Abluft entweichen können. Foto: BIW

Dabei entsteht das PCB offenbar erst im Produktionsprozess durch den Einsatz von Chlor als „Vernetzer“. Das Verfahren wird im Prinzip seit Jahrzehnten in der Branche so durchgeführt. Bis zu den ersten Erkenntnissen aus Ennepetal im Jahr 2018 war dies aber offenbar unbekannt.

Das Unternehmen BIW hat daraufhin massiv in Filteranlagen investiert und ein alternatives Produktionsverfahren ohne Chlor entwickelt. Bis zum Jahresende soll das bisherige Verfahren, bei dem PCB entsteht, komplett ersetzt werden.

Die Suche in Witten geht weiter

In Witten verzichtet man nach eigenen Angaben bereits komplett auf Chlor. Allerdings wurden dort – wie auch im vergangenen Jahr in Ennepetal – Löwenzahnproben durchgeführt. An drei von insgesamt fünf Messpunkten wurden laut Unterer Umweltbehörde PCB Werte ermittelt, die den sogenannten Hintergrundgehalt überschreiten und deutliche Einträge der bei der Silikonproduktion mit chlorhaltigen Vernetzer freigesetzten PCB 47, 51 und 68 aufweisen.

An einer Messstelle im Umfeld der Wittener Firma waren die Werte so hoch, dass vorsorglich eine Verzehrwarnung ausgesprochen wurde. Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten sollten nicht gegessen werden. Für die Behörden liegt zudem weitere Arbeit an, weil an der betreffenden Stelle auch noch der EU-Auslösewert für dioxinähnliche PCB überschritten worden sei. „Mit anderen Worten“, so Wolfgang Flender, Abteilungsleiter Umwelt der Kreisverwaltung im Ennepe-Ruhr-Kreis, „muss es in diesem Bereich noch mindestens eine weitere PCB ,Quelle’ geben.“

Anders als in Ennepetal, wo nach wie vor für Teile der Produktion auch noch ein chlorhaltiger Vernetzer im Einsatz ist, seien für Witten momentan keine weiteren Luftmessungen, die Rückschlüsse auf PCB liefern, geplant. „Ohne Chlor kein PCB“, so die einfache Begründung Flenders.