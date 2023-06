Rheinmetall: Bundeswehr bestellt hunderte Militärlastwagen

Düsseldorf. Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat einen neuen Auftrag: Die Bundeswehr hat Militärfahrzeuge bestellt. Kostenpunkt fast 300 Millionen Euro.

Die Bundeswehr hat 367 Militärlastwagen beim Rüstungskonzern Rheinmetall bestellt. Der Auftragswert liege bei mehr als 285 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mit. Die Auslieferung soll demnach bis zum Herbst erfolgen. Im Jahr 2020 hatten das Beschaffungsamt der Bundeswehr und Rheinmetall einen Rahmenvertrag geschlossen, der die Bestellung von 4000 Lkw - Wechselladersysteme (WLS) genannt - ermöglicht und bis 2027 gilt. Seither wurden den Angaben zufolge bereits gut 600 geliefert. Nun kommen weitere hinzu.

Bundeswehr: Rheinmetall-Laster werden als Transportfahrzeuge genutzt

Mit den Lastern werden zum Beispiel Ersatzteile, Munition, Treibstoff, Nahrung und Wasser transportiert. Der Bundeswehr-Auftrag umfasst auch 1830 Ladungsträger, sogenannte Wechselladerpritschen. Es sind viel mehr Ladungsträger als Fahrzeuge, weil immer mehrere Ladungsträger im Umlauf sind. So kann ein Lastwagen heranfahren, die eine Pritsche samt Frachtgut abladen und dann schnell eine andere bereitstehende Pritsche samt Ladung aufnehmen. Es geht hierbei nicht um Container, diese werden mit anderen Lastwagen transportiert.

Die Abladung und Aufnahme von Ladungsträgern erfolgt automatisiert - die Besatzung kann also in der gepanzerten Fahrerkabine bleiben, wo sie im Gefecht besser geschützt ist. Militärlastwagen sind ein Verkaufsschlager des Rüstungskonzerns. Rheinmetall-Lkw werden auch in Staaten wie Großbritannien, Australien, Norwegen, Schweden, Österreich, Ungarn und Dänemark genutzt. (dpa)

