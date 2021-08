Luxemburg/Hamburg. Die RTL-Mediengruppe übernimmt ab 2022 die deutschen Magazingeschäfte und -marken des Hamburger Zeitschriftenverlags Gruner + Jahr.

Bekannte Titel wie "Stern", "Brigitte" oder "Geo" wechseln den Besitzer für eine bessere Zusammenarbeit. Die RTL-Mediengruppe übernimmt die Zeitschriftensparte von Gruner + Jahr.

Schon seit Monaten hatten die Konzerne verhandelt. Jetzt steht fest: Der Abschluss der Transaktion ist für den 1. Januar 2022 geplant. Das teilte die RTL Group am Freitag in Luxemburg mit. Der Kaufpreis soll 230 Millionen Euro betragen.

Gruner + Jahr: Umsatz von 1,13 Milliarden Euro

Der Hamburger Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen des Bertelsmann-Konzerns. Zu dem Unternehmen zählen auch die Zeitschriften "Essen & Trinken", "Schöner Wohnen" und "Gala". 2020 lag der Umsatz bei rund 1,14 Milliarden Euro.

RTL übernimmt nicht alle Geschäfte des Verlags, so bleiben bei Bertelsmann etwa die 25-Prozent-Beteiligung an der Spiegel-Gruppe und die Beteiligung an der DDV Mediengruppe, zu der die "Sächsische Zeitung" gehört.

An der börsennotierten RTL Group, die in mehreren Ländern tätig ist, hält Bertelsmann die Mehrheit. Die Sendergruppe steuert im Bertelsmann-Konzernportfolio den vergleichsweise größten Umsatzanteil bei.

RTL und Zeitschriften sollen enger zusammenarbeiten

Im Februar war bekanntgeworden, dass die Mediengruppe RTL Deutschland und der Hamburger Zeitschriftenverlag eine stärkere Zusammenarbeit ausloten. Das Ziel ist neben einer engeren Kooperation auf verschiedenen Feldern auch die Entwicklung einer gemeinsamen Wachstumsstrategie.

So soll ein sogenannte "crossmedialer Champion" in den Bereichen Fernsehen, Streaming, Magazine, Radio und digitale Medien geschaffen werden. "Ein gemeinsames redaktionelles Team mit mehr als 1.500 Journalistinnen und Journalisten bildet ein journalistisches Powerhouse für verlässliche Nachrichten, investigative Berichte und Reportagen in allen Genres" sowie über alle Plattformen hinweg, heißt es in der Mitteilung von RTL.

Bertelsmann setzt schon seit längerem auf die inhaltliche Verzahnung von Unternehmensbereichen. Im Medienbereich ist das deutlich zu sehen: Zeitschriftenmarken, TV und der Audiobereich tauschen Inhalte aus und gehen für Projekte Kooperationen ein. So entstehen zum Beispiel gemeinsame Dokus oder Podcasts. (dpa/fmg)

