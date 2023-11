RWE weitet Investitionen in Ökostrom noch einmal massiv aus

Seine Meereswindparks will RWE bis 2030 deutlich ausbauen, die Erzeugungskapazität in etwa verdreifachen.

Essen. Essener Braunkohlekonzern kündigt deutlich mehr Solar- und Windstrom-Anlagen bis 2030 an. Wie viel Geld RWE wo und wofür in die Hand nehmen will.

Der von Klimaaktivisten als Braunkohlekonzern bekämpfte Essener RWE-Konzern will deutlich mehr Geld in grüne Energien stecken als bisher geplant. In den kommenden Jahren werde man „55 Milliarden Euro in Erneuerbare Energien, Speichertechnologien, flexible Erzeugung und Wasserstoffprojekte investieren“, kündigte Konzernchef Markus Krebber am Dienstag an. Bereits in den vergangenen Jahren habe RWE 20 Milliarden Euro netto dafür ausgegeben. Das bisher ausgegebene Ziel, in diesem Jahrzehnt 50 Milliarden Euro in grüne Energietechnologien zu investieren, wird damit um 50 Prozent auf insgesamt 75 Milliarden Euro angehoben.

Der Energiekonzern gab dies beim Kapitalmarkttag bekannt, an dem das Unternehmen den aktuellen und potenziellen Geldgebern seine Strategie erläutert. RWE arbeitet seit Jahren daran, sein Kohleimage loszuwerden und sich den Finanzmärkten als grünes Energieunternehmen zu präsentieren. Denn an den Börsen meiden inzwischen viele Marktteilnehmer Aktien von Unternehmen, die noch in Kohle investieren. Entsprechend betonte Krebber nun, seine Dekarbonisierungstempo erhöhen und schneller mehr grüne Energie produzieren zu wollen. „Wir wachsen nachhaltig und steigern unser Ergebnis, während wir gleichzeitig unser Portfolio noch schneller dekarbonisieren“, versprach der Vorstandsvorsitzende.

Mit den Investitionen in Grünstrom sollen auch Gewinn und Dividende steigen

Das soll aber nicht nur das Image des Konzerns aufbessern, sondern auch mehr Geld in die Kasse bringen und so für höhere Dividendenausschüttungen an die Aktionäre sorgen. Dies, nachdem RWE bereits zuletzt enorme Gewinnsprünge gemacht hatte. Das „Growing Green“ genannte Investitionsprogramm werde jedes Jahr zu einer Steigerung des operativen Gewinns (bereinigtes Ebitda) von durchschnittlich 14 Prozent bis 2030 führen, versprach RWE den Kapitalgebern. Der bereinigte Nettogewinn werde jährlich um durchschnittlich zwölf Prozent steigen.

Daran sollen die Aktionärinnen und Aktionäre kräftig mitverdienen: „Wir planen, unsere Dividende jedes Jahr um 5 bis 10 Prozent zu erhöhen“, erklärte RWE-Finanzchef Michael Müller. Für 2023 beträgt sie einen Euro, 2024 soll die auf 1,10 Euro steigen.

Von den 55 Milliarden Euro will RWE zehn Milliarden in Deutschland investieren – 20 Prozent mehr als bisher geplant. Weitere Schwerpunkte sind Großbritannien (acht Milliarden) und vor allem die USA, in denen die Essener 20 Milliarden Euro in Ökostrom und begleitende Technologien stecken wollen.

Ausbau vor allem von Solarkraft und Meereswindparks

Beschleunigt werden soll vor allem der Ausbau grüner Energien, drei Viertel der Gesamtsumme sind dafür reserviert. Der Rest soll in Batteriespeicher, Wasserstoffprojekte und „flexible Erzeugungskapazitäten“. Dazu gehört der Bau einiger neuer Gaskraftwerke in Deutschland, die später mit grünem Wasserstoff betrieben werden können. Sie sollen Grundlaststrom liefern, wenn 2030 die letzten RWE-Kohlekraftwerke wie geplant vom Netz gehen.

Beim Grünstrom setzt sich RWE besonders auf Solarstrom, will seine weltweite Erzeugungskapazität hier bis 2030 auf 16 Gigawatt (GW) vervierfachen. Bei den Meereswindparks (offshore) will RWE seine Kapazität von 3,3 GW auf 10 GW verdreifachen, bei den Windkraftanlagen an Land von 8,6 auf 14 GW bis 2030 ausbauen. Insgesamt sollen bis Ende dieses Jahrzehnts 30 GW Ökostromkapazitäten hinzukommen.

