Statkraft kauft 35 deutsche Windparks – Erneuerungen geplant

Düsseldorf. 35 Windparks in sieben Bundesländern: Der norwegische Konzern Statkraft ist neuer Besitzer und will die älteren Parks erneuern. Was geplant ist.

Der norwegische staatliche Energiekonzern Statkraft hat in Deutschland 35 ältere Windparks mit einer Leistung von aktuell 310 Megawatt gekauft. In Frankreich wurden vier Parks mit 27 Megawatt erworben. Verkäufer ist das Unternehmen Breeze Two Energy, wie Statkraft Deutschland am Donnerstag in Düsseldorf berichtete. Der Kaufpreis liege bei insgesamt 413 Millionen Euro. Damit verdoppele sich die Windkraftkapazität von Statkraft in Deutschland auf 614 Megawatt. Das Unternehmen rücke damit in die Riege der zehn größten Windparkbetreiber Deutschlands auf, hieß es.

Statkraft: Erzeugungskapazität der Windparks soll mehr als verdoppelt werden

Die 35 Windparks verteilten sich auf sieben Bundesländer und umfassten zwischen einer und 16 Turbinen, die zwischen 15 und 21 Jahren alt seien. An den meisten Standorten können laut Statkraft neue, leistungsfähigere Turbinen installiert werden. Statkraft strebe eine zügige Erneuerung an, was die Erzeugungskapazität des Portfolios voraussichtlich mehr als verdoppeln werde.

Statkraft übernehme zusammen mit den Anlagen alle bestehenden Verträge. „Das Unternehmen strebt ein partnerschaftliches Verhältnis mit allen Vertragspartnern an, insbesondere auch mit den Standort-Gemeinden und Anwohnerinnen und Anwohnern“, hieß es. (dpa)

