Streit um die Preise: Eon zieht gegen Stadtwerk vor Gericht

Essen. Deutschlands größter Energiekonzern Eon verklagt ein Stadtwerk aus dem Ruhrgebiet. Eon wirft dem Kommunalbetrieb unlauteren Wettbewerb vor.

Ende vergangenen Jahres meldete sich Castrop-Rauxels Bürgermeister Rajko Kravanja mit ernster Miene auf der Online-Plattform Facebook zu Wort. Seine Botschaft: Die heimischen Stadtwerke seien nicht mehr in der Lage, die Menschen „günstig mit Strom zu versorgen“. Daher plane der kommunale Versorger, der mehrheitlich der Stadt und knapp zur Hälfte dem benachbarten Unternehmen Gelsenwasser gehört, Kündigungen von Energieverträgen. Für die betroffenen Kundinnen und Kunden bedeute dies, dass sie erst einmal in die Grundversorgung kommen, für die in Castrop-Rauxel der Essener Energiekonzern Eon zuständig ist. Wenn sich die Lage wieder entspanne, so der Bürgermeister, könnten die Stadtwerke die Betroffenen wieder zurückholen. Die Verbraucherinnen und Verbraucher müssten lediglich eine entsprechende Vollmacht unterschreiben.

Mit dem bundesweit einmaligen Vorgehen zogen die Stadtwerke den Zorn von Deutschlands größtem Energiekonzern Eon auf sich – und in wenigen Wochen hat der Fall ein Nachspiel vor Gericht. Eon habe sich dazu entschieden, „juristisch mit einer Klage wegen unlauteren Wettbewerbs gegen die Stadtwerke Castrop-Rauxel vorzugehen“. Eine Eon-Sprecherin berichtet auf Anfrage unserer Redaktion, dass es vor dem Landgericht Bochum am 21. März einen mündlichen Verhandlungstermin geben werde.

Eon sieht „unlauteren Wettbewerb“

„Kunden über eine vorgelegte Vollmacht wieder zurückholen zu wollen – aber erst bei sinkenden Preisen – ist aus unserer Sicht hochgradig unsolidarisch“, so Eon. „Dass sich Anbieter durch solch ein Verhalten bewusst ihrer Verantwortung entziehen, ist für uns in keiner Weise nachvollziehbar und nicht im Sinne der Kunden.“ Das Vorgehen der Stadtwerke Castrop-Rauxel sei „einzigartig“ gewesen, betont Eon.

Ende vergangenen Jahres hatte der kommunale Versorger bestätigt, sämtliche Strom- und Gasverträge mit Preisgarantie zum Jahreswechsel gekündigt zu haben – mehr als 4000 Verträge. Es sei darum gegangen, eine Schieflage des Unternehmens zu vermeiden, so Stadtwerke-Geschäftsführer Jens Langensiepen. Er verteidigt sein Vorgehen. Etwa 2000 Kundinnen und Kunden hätten eine Kundenvollmacht unterzeichnet. Eon hat nach eigenen Angaben alle Haushaltskunden, die in die Grundversorgung wechseln wollten, aufgenommen – „und das trotz erhöhter Energiebeschaffungskosten“.

Stadtwerke Castrop-Rauxel verteidigen ihr Vorgehen

Langensiepen bestätigt, dass die Eon Energie Deutschland GmbH gegen die Stadtwerke Klage vor dem Landgericht Bochum eingereicht habe. „Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass die Anwendung einer Kundenvollmacht statthaft und im besten Interesse unserer Kundinnen und Kunden ist, und werden auch vor Gericht für die Interessen unserer Kundschaft einstehen“, sagt Langensiepen. „Wir wollten unseren Kundinnen und Kunden in einer schwierigen Situation die bestmögliche Lösung anbieten.“

Nachahmer andernorts in Deutschland scheint es nicht zu geben. Das Modell eigne sich auch lediglich „in dieser besonderen Marktphase, in der sich die Preise der Grundversorgung weit unterhalb des allgemeinen Marktniveaus befanden“, heißt es bei den Stadtwerken Castrop-Rauxel.

So nimmt Eon als Grundversorger beim Strom derzeit in Castrop-Rauxel etwa 31 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Zum Vergleich: Die Stadtwerke vor Ort verlangen seit Januar rund 70 Cent. Allerdings hat der Staat seit dem Jahresbeginn die Verbraucherpreise für Energie begrenzt. Der Strompreis für den „Basisbedarf“ wird bei 40 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt.

Eon: Preise in Strom-Grundversorgung zum 1. März im Ruhrgebiet stabil

In manchen Regionen Deutschlands hat Eon die Grundversorgungstarife bereits erhöht – auf ein Niveau knapp über der Preisbremse. Auf Anfrage unserer Redaktion erklärt Eon: „Zum 1. März 2023 ist bei uns in den Grundversorgungsgebieten Strom im Ruhrgebiet – also auch in Essen – keine Preisanpassung geplant.“ Wie es danach weitergeht, ist Spekulation.

Ob klar sei, wann sich für die Kunden in Castrop-Rauxel, die eine Vollmacht unterschrieben haben, ein Wechsel zurück zu den Stadtwerken anbiete? „Wir gehen davon aus, dass wir beim Gas in Kürze in der Lage sein werden, unserer Kundschaft Preise unterhalb der Grundversorgung anbieten zu können“, sagt Langensiepen dazu. „Beim Strom hängt es stark davon ab, wann sich die Grundversorgungspreise erhöhen.“

