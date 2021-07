Unwetter: Rathaus und Feuerwehr Oberhausen wieder erreichbar

Oberhausen. Der starke Regen hat einen Verteilerkasten in Wuppertal unterspült – die Stadt Oberhausen war seit Donnerstagmorgen telefonisch nicht erreichbar.

Die Feuerwehr in Oberhausen hat sich auf einen erhöhten Einsatz eingestellt – wegen des Sturmtiefs Bernd hat sie mit vielen Schäden im Stadtgebiet gerechnet. Während in benachbarten Städten Häuser zusammenbrachen, Keller überflutet wurden und sich ganze Straßen in Flüsse verwandelten, blieb die Lage in Oberhausen nach Schilderungen der Feuerwehr bis zum heutigen Freitag zum Glück entspannt. Es sei zu keinen Einsätzen im Stadtgebiet aufgrund der ergiebigen Regenfälle gekommen. Weil derzeit die Ruhr so große Wasserfluten zu bewältigen hat, waren allerdings Wiesen im Ruhrpark in Alstaden ziemlich feucht. Pfützen bildeten sich bereits. Mit Planen und Sandsäcken sicherten Einsatzkräfte der Feuerwehr in der Nacht zu Freitag den Ruhrdeich ab.

Die Feuerwehr unterstützte daher Städte in der Umgebung, die der Regen hart getroffen hat: Am Mittwochabend half sie mit einem Wasserförderzug der Stadt Willich im Kreis Viersen. Mithilfe eines Wasserförderzuges können „bei Großeinsatzlagen und Katastrophen“ große Mengen Wasser abgepumpt werden, wie die Feuerwehr auf ihrer Facebook-Seite erklärt.

Starke Regenfälle in NRW verschonen bisher Oberhausen – Feuerwehr unterstützt Nachbarstädte

Außerdem half sie dem Kreis Mettmann mit einer Führungskraft in der dortigen Einsatzleitung. Und: Gemeinsam mit der Feuerwehr Mülheim ist sie nach Solingen gefahren, um das Hochwasser zu bekämpfen. Mit zwei Löschzügen und insgesamt 30 Einsatzkräften verlegte sie zunächst zur Hauptfeuerwache in Mülheim. Nach einer Lageeinweisung rückten insgesamt vier Löschzüge, Rettungsboote und Räumfahrzeuge nach Solingen aus.

Hunderte Menschen bedanken sich bei der Oberhausener Feuerwehr

In den sozialen Medien bekommt die Feuerwehr Oberhausen dafür viel Applaus, Hunderte Menschen gefällt der Beitrag, in dem sie ihren Einsatz erklärt. Viele Leute bedanken sich für die Hilfe und wünschen einen sicheren Einsatz.

Trotz des Starkregens in NRW blieb Oberhausen bisher vom Unwetter verschont. Daher hat sie andere Städte unterstützt. Foto: Feuerwehr Oberhausen

Die starken Regenfälle und Überflutungen im Bergischen Land und an der Ruhr haben bereits am Mittwoch einen aus Oberhausener Sicht recht weit entfernten Verteilerkasten in Wuppertal beschädigt – durch Unterspülungen. Der bewältigt offenbar eine Vielzahl von Telefonverbindungen im südlichen und westlichen Ruhrgebiet – und deshalb fielen sogar im Rathaus Oberhausen sämtliche Telefonleitungen aus. Die hiesige Stadtverwaltung war deshalb unter 0208-825-0 seit Donnerstagmorgen nicht mehr erreichbar. Auch die Telefonleitung der Feuerwehr funktionierte nicht. Der Notruf 112 war von der Störung allerdings nicht betroffen.

Die Stadt war regelmäßig in Kontakt mit dem Netzbetreiber. Und der konnte am Freitagmorgen die frohe Kunde vermelden: Die Auswirkungen auf Oberhausen sind behoben, die Schäden an dem Verteilerkasten, die durch die starken Regenfälle herbeigeführt worden sind, sind repariert. „Die Telefonanschlüsse der Stadtverwaltung Oberhausen (0208 825-0) sind wieder erreichbar“, schrieb die Stadt-Pressestelle kurz und bündig in einer Zwei-Satz-Pressemitteilung um 10.23 Uhr am Freitagmorgen.

