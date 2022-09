Die Preise an der Esso Tankstelle an der Mülheimer Straße in Duisburg sind am Donnerstag deutlich angestiegen.

Tankstellen Bis zu 2,50 Euro: Spritpreise in NRW steigen stark an

Köln. Seit Donnerstagmorgen ist der Tankrabatt Geschichte. Erste Stichproben an den Tankstellen in NRW zeigen: Benzin und Diesel sind deutlich teurer.

Die seit Mitternacht aufgehobene Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe macht sich an Tankstellen in NRW bemerkbar. Laut einer ersten Stichprobe des ADAC an Tankstellen in Köln, Düsseldorf und Essen am Donnerstag stiegen die Preise für einen Liter Super E10 teilweise um 30 bis 35 Cent. Bis zu 2,17 Euro seien für den Kraftstoff verlangt worden, sagte ein Sprecher des ADAC Nordrhein am Donnerstag. Bei Diesel sei eine Steigerung um teils 8 bis 18 Cent pro Liter festgestellt worden, mit Literpreisen von bis zu 2,26 Euro.

Teils seien die Spritpreise schon vor Ende des Tankrabatts deutlich gestiegen. Im Verlauf des Donnerstagmorgens hätten die Preise dann teilweise wieder leicht nachgegeben. Mit dem sogenannten Tankrabatt hatte die Bundesregierung die Energiesteuer für drei Monate auf das von der EU erlaubte Mindestmaß gesenkt. Rechnerisch könnte der Preis für Super E10 durch die Aufhebung um 35 Cent und für Diesel um 17 Cent steigen.

Der ADAC riet Verbrauchern nachdrücklich, die Preise zu vergleichen. „Die Preisentwicklung ist sehr dynamisch“, sagte ein ADAC-Sprecher. Das Bundeskartellamt bietet auf seiner Internetseite eine Liste mit Vergleichsportalen für Benzinpreise an.

Stichproben in NRW: Von 1,80 Euro bis 2,50 ist alles dabei

Am Mittag sind die Preise im Vergleich zum Morgen schon etwas gefallen. Eine Abfrage über das Portal tankentanken.de ergibt, dass die Preise für Super in der Region am Mittag sehr unterschiedlich ausfallen: Von 1,80 Euro bis 2,50 ist alles dabei.

An einigen Tankstellen in Dortmund und Essen ist der Liter demnach noch für knapp unter 2 Euro zu bekommen. An manchen Zapfsäulen in Gelsenkirchen und Herne liegt der Preis auch noch unter 1,90 Euro. Ähnliche Preise finden sich auch mancherorts im Kreis Olpe. Eine Tankstelle in Duisburg bot den Kraftstoff zum Preis von 1,79 je Liter an.

In Hagen kostet der Liter zwischen 2,04 Euro und 2,18 Euro, ähnlich wie in Düsseldorf (2,09 Euro bis 2,18 Euro). In Wesel kostet der Liter Super an einer Tankstelle 2,21 Euro, in Emmerich sogar 2,24 Euro.

Noch teurer wird es natürlich auch an den Autobahnen: An einem Rastplatz an der A1 bei Schwerte kostet der Liter Super am Mittag 2,39 Euro, genauso wie an der A45 bei Freudenberg. An einer Tankstelle an der A46 bei Wuppertal kostet Super am Mittag sogar 2,50 Euro. (dpa/mein)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wirtschaft