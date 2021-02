Thyssenkrupp-Chefin Merz sieht Fortschritte bei Sanierung

Thyssenkrupp-Chefin Martina Merz erkennt Fortschritte bei der Sanierung und hebt die Ergebnisprognose an.

Thyssenkrupp-Chefin Martina Merz sieht Fortschritte bei der Sanierung des Konzerns und hebt die Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr an. „Wir spüren aktuell Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung, und unsere Maßnahmen zur Performance-Steigerung in den Geschäften tragen erste Früchte“, sagte Merz bei der Veröffentlichung der aktuellen Quartalszahlen des Essener Stahl- und Industriegüterkonzerns, der weltweit mehr als 103.000 Mitarbeiter beschäftigt.

„Wir haben schwarze Zahlen geschrieben, noch sind wir aber nicht über den Berg“, betonte Merz. Nötig seien „weitere Kraftanstrengungen“, um aus Thyssenkrupp langfristig ein leistungsfähiges Unternehmen zu formen. „Deshalb machen wir beim Umbau weiter Tempo.“

Thyssenkrupp-Vorstand hebt Ergebnisprognose an

Angesichts der Geschäftsentwicklung im ersten Quartal (Oktober bis Dezember vergangenen Jahres) hob Vorstandschefin Merz ihre Ergebnisprognose an. Demnach erwartet Thyssenkrupp nun für das Geschäftsjahr 2020/2021 beim Betriebsergebnis („bereinigtes Ebit“) eine „Entwicklung hin zu einem nahezu ausgeglichenen Ergebnis“. Bislang hatte das Management einen „Verlust im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich“ angekündigt.

Trotz deutlicher Verbesserungen im laufenden Geschäft erwartet der Thyssenkrupp-Vorstand unter dem Strich allerdings noch „einen Jahresfehlbetrag im hohen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich“, wie das Unternehmen am Mittwochmorgen (10. Februar) mitteilte. Bislang war von einem Nettoverlust über einer Milliarde Euro die Rede gewesen. Negativ zu Buche schlagen unter anderem Aufwendungen für die Sanierung und den Personalabbau „im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich“.

„Gut gestartet“ in das neue Geschäftsjahr

In das neue Geschäftsjahr sei Thyssenkrupp „gut gestartet“, erklärte der Vorstand. Im ersten Quartal 2020/2021 habe das Unternehmen Auftragseingänge in Höhe von 7,8 Milliarden Euro verbucht – sechs Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Der Umsatz von Oktober bis Dezember sei im Verglich zum Vorjahr leicht von 7,6 Milliarden auf 7,3 Milliarden Euro gesunken. „In einem weiterhin unsicheren Marktumfeld hatten wir ein gutes erstes Quartal“, urteilte Konzernchefin Merz.

Steigende Erlöse verzeichnete Thyssenkrupp unter anderem in der Stahlsparte sowie beim Autozuliefergeschäft. Das Betriebsergebnis („bereinigtes Ebit“) lag Konzernangaben zufolge bei 78 Millionen Euro – und damit deutlich über dem Verlust von 185 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Erholung in der Stahlsparte von Thyssenkrupp

In der Stahlsparte, die stark unter den Folgen der Corona-Krise gelitten hatte, verzeichnete Thyssenkrupp eine Erholung. Auftragseingang und Umsatz seien um 17 beziehungsweise sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen, teilte das Unternehmen mit. Nach einem „pandemiebedingt beispiellosen Nachfrageeinbruch“ im Frühjahr und Sommer vergangenen Jahres ziehe das Geschäft inzwischen wieder an. Positiv bemerkbar machten sich unter anderem „Nachholeffekte insbesondere bei den Automobilkunden sowie eine gute Nachfrage in der Hausgeräte- und der Bauindustrie“. Das Betriebsergebnis erhöhte sich deutlich auf 20 Millionen Euro – nach minus 127 Millionen Euro im Vorjahresquartal.

Die Jahresprognose für den Gesamtkonzern hat das Thyssenkrupp-Management trotz anhaltender Unsicherheiten erhöht. „Der Umsatz wird – insbesondere in Abhängigkeit vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie – im hohen einstelligen Prozentbereich wachsen, jedoch noch deutlich unter dem Niveau vor der Corona-Pandemie bleiben“, kündigte das Unternehmen an. Die bisherige Prognose hatte ein „Wachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich“ vorhergesagt.