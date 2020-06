Über 48.000 Menschen in Südwestfalen aktuell arbeitslos

In Südwestfalen waren nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit im Mai über 48.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Damit haben innerhalb eines Monats noch einmal beinahe 3000 ihre sozialversicherungspflichtige Beschäftigung verloren. Torsten Withake, Chef der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit, sieht aber auch etwas Licht am Horizont. Die Zahl der gemeldeten freien Stellen nehme wieder zu. Rund 22.000 waren es in NRW laut Bundesagentur am Stichtag 14. Mai. Chancen auf dem Arbeitsmarkt bieten sich demnach vor allem im Gesundheitswesen, wo die Nachfrage durch Arztpraxen stieg. Außerdem suchten der Einzel- und Großhandel und metallverarbeitende Betriebe. Im sogenannten Baunebengewerbe, also bei Innenausbauern, Installateuren, Malerbetrieben, Glasern und Dachdeckern bewegt sich die Nachfrage immer noch auf Vor-Krisenniveau.

Torsten Withake, seit Dezember 2019 Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen der Bundesagentur für Arbeit, sieht in der leicht steigenden Zahl der offenen Stellen ein positives Signal. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Dass die Zahlen der Bundesagentur Mitte des vergangenen Monats erhoben wurden, bedeutet laut Withake, „dass wir noch nicht vollständig abbilden können, welche Auswirkungen die Lockerungen im Mai auf den Arbeitsmarkt hatten“.

Die Anträge auf konjunkturelles Kurzarbeitergeld, das ausnahmsweise bis Ende des Jahres bereits beantragt werden kann, wenn zehn Prozent der Belegschaft von Arbeitsausfällen betroffen ist, lagen im Mai bei 13.886 Betrieben mit 213.925 Beschäftigten. Zum Vergleich: Im März und April gingen bei der Bundesagentur für NRW 159.077 Anzeigen auf Kurzarbeit mit 2.260.156 Beschäftigten ein.

Bearbeitung beschleunigt

Um die Zahlungsfähigkeit der Unternehmen zu verbessern, setze die Bundesagentur zur Abrechnung des Kurzarbeitergeldes zusätzliches Personal ein. Laut Regionaldirektion NRW dauere die Auszahlung in der Regel lediglich wenige Tage. Normalerweise müssen Unternehmen, die hier in Vorleistung gehen, auch schon einmal Wochen warten.

Die Corona-Krise sorgt auch für Unsicherheiten auf dem Ausbildungsmarkt. Die Zahl der angebotenen Lehrstellen ging in NRW gegenüber dem Vorjahr um rund 10.000 auf nur noch knapp 96.000 Plätze zurück; die Zahl der Bewerber mit Interesse an einer dualen Berufsausbildung sank allerdings auch, und zwar um 12.758 auf 97.353. „Aktuell werden viele Entscheidungen zur Besetzung freier Ausbildungsstellen mit Beginn Herbst 2020 verschoben“, sagt Withake. Für die jungen Leute bedeutet dies, dass es schwieriger wird, eine passende Lehrstelle zu finden.

In Südwestfalen ist die Lage mit 1,37 Stellen auf einen Bewerber aus Sicht der jungen Leute noch am besten in ganz NRW. Allerdings gibt es regionale Unterschiede: Während viele Unternehmen im Siegerland (1,68 Stellen/Bewerber) und im Hochsauerland (1,41) suchen, liegt das Verhältnis im Märkischen Kreis bei 1,06 und im Bezirk Hagen (mit dem südlichen EN-Kreis) bei 0,88.

Arbeitslosenquoten