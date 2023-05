Viele Deutsche reisen im Sommer nach Italien. Das sind einige der beliebtesten Reiseziele in Italien:

Berlin. Schleswig-Holstein statt Balearen: Wohin verreist Deutschland dieses Jahr? Wie lange und wie viel Urlaub wird gemacht? Ein Überblick.

Die kalte Jahreszeit ist endlich vorüber, der Frühling hält Einzug in Deutschland. Höchste Zeit, sich auf den Sommerurlaub vorzubereiten. Doch wohin soll es gehen? Einsame Insel, Balkonien oder doch an den Gardasee? Lesen Sie hier, was die Trends 2023 sind.

Deutschland macht Urlaub: Das sind die beliebtesten Ziele

Spätestens seit der Corona-Pandemie ist Urlaub im eigenen Land bei den Deutschen sehr beliebt. Dieser Trend setzt sich auch dieses Jahr weiter fort. Laut FeWo-direkt, einem großen Online-Anbieter für Ferienwohnungen und -häuser, wurden seit Januar für die Sommermonate Juni, Juli und August am häufigsten Ferienhäuser in Mecklenburg-Vorpommern gesucht.

Auf Platz zwei folgt Schleswig-Holstein, auf dem dritten Rang die Balearen. Weitere beliebte Reiseziele für Ferienhaus-Urlaube sind die kroatischen Regionen Istrien (Platz vier) und Split-Dalmatien (Platz acht) sowie in den Niederlanden Nordholland (Platz fünf) und Zeeland (Platz sieben). In Italien sind es die Regionen Trentino-Südtirol sowie die Provinz Brescia (Platz neun und zehn). Platz sechs belegt Tirol in Österreich.

Urlaub im Hotel: Auf Mallorca am gefragtesten

Wer sich etwas mehr verwöhnen lassen möchte, geht ins Hotel. Und auch hier ist Deutschland für den Sommer 2023 unter den Top zwei Suchadressen. Geschlagen geben muss sich die Ostsee nur von Mallorca – nach wie vor eines der beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen, Pandemie hin oder her. Das zeigen Zahlen des größten Online-Reisebüros Expedia, das für diese Redaktion die Suchanfragen seit Januar 2023 für Juni, Juli und August ausgewertet hat.

Auf Platz drei liegen demnach Hotels auf dem Land in Österreich. Besonders überraschend: Der Gardasee muss sich auf Platz fünf sogar von Hamburg als Reiseziel geschlagen geben. Danach folgt die deutsche Hauptstadt Berlin auf Platz sechs, noch vor Niedersachsen. Auf Platz acht und neun finden sich Amsterdam und Paris. Auf Platz zehn liegt Miami in den USA.

Urlaub daheim liegt im Trend: Deutsche wollen ihren Urlaub im Ferienhaus am liebsten in Mecklenburg-Vorpommern oder Schleswig-Holstein an der Ostsee verbringen. Foto: Georg Wendt / dpa

Reisen: Wie viel Urlaub machen die Deutschen?

Insgesamt ist laut den jüngsten Analysen von Statista zu beobachten: Die Deutschen reisen gerne und viel. Mit rund 55 Millionen Personen, die eine Reise von mindestens fünf Tagen unternommen haben, lag die Zahl der Urlaubsreisenden in Deutschland im Jahr 2019 so hoch wie nie zuvor.

Im Jahr 2020 ging die Reiseaktivität der Deutschen aufgrund der Corona-Pandemie jedoch stark zurück: Im Vergleich zum Vorjahr wurden mehr als zwanzig Millionen Urlaubsreisen und rund zehn Millionen Urlaubsreisende weniger gezählt. 2021 erholte sich das Tourismus-Geschäft: Knapp 53 Millionen Deutsche verreisten wieder fünf Tage oder länger. 2022 wurden rund 67,1 Millionen Urlaubsreisen unternommen.

