Die Bundesregierung rät wegen der aktuellen Corona-Welle in China von nicht notwendigen Reisen in das asiatische Land ab. Das Auswärtige Amt teilte in Berlin mit, dass China ab Montag als "drohendes Virusvariantengebiet" eingestuft werde.

Berlin. Frühes Buchen kann sich bei Reisen richtig lohnen. Eine Auswertung von Check24 zeigt, wie viel Geld sich beim Urlaub sparen lässt.

Wer für den Urlaub im Sommer einen Mietwagen braucht, sollte diesen möglichst frühzeitig buchen. Im Januar sind die Preise für Leihwagen im Schnitt 19 Prozent günstiger als beispielsweise im Juni. Im vergangenen Jahr konnten Verbraucherinnen und Verbraucher in der Spitze sogar bis zu 53 Prozent sparen. Das hat eine aktuelle Auswertung des Vergleichsportals Check24 ergeben.

„In allen beliebten Destinationen sind die Mietwagenpreise im Januar niedriger als im Juni. Wer Urlaub zu Hause in Deutschland gemacht hat, konnte immerhin 31 Prozent sparen“, sagte Andreas Schiffelholz von Check24 dieser Redaktion. So zahlten 2022 Urlauber für einen Mietwagen in Irland, den sie im Januar für die Sommerferien gebucht hatten, 69 Euro pro Tag – und damit 53 Prozent weniger als Menschen, die für ihre Buchung im Juni schon 148 Euro pro Tag bezahlen mussten. Lesen Sie auch: Preisschock bei Reisen – Warum der Urlaub 2023 teuer werden könnte

In Italien konnten Kunden durch frühes Buchen in der Regel 43 Prozent sparen, in Portugal 41 Prozent, in Frankreich 32 Prozent, in Schweden 23 Prozent und in Griechenland 9 Prozent. In Spanien spielte der Zeitpunkt der Buchung beim Preis dagegen keine Rolle. Er lag im Schnitt bei 61 Euro pro Tag.

Urlaub: Fernreisen bei spätem Buchen besonders teuer

Dasselbe gilt für Flugreisen. „Wer früh bucht, kann von günstigeren Preisen und einem hohen Angebot bei Flugreisen profitieren“, sagt Christian Meier, Geschäftsführer Flug bei Check24. Reisende sparen im Schnitt 26 Prozent, wenn die Flüge in den Sommerurlaub im Januar statt im Juli gebucht werden.

Die Flugpreise steigen in der Regel mit jedem späteren Buchungszeitpunkt an. Besonders teuer werden Fernreisen. Im vergangenen Jahr zahlten Reisende zum Beispiel für Flüge nach Thailand in den Sommerferien im Juli fast drei Mal so viel wie noch im Januar. „Auch Sommerflüge in die USA waren im Januar wesentlich günstiger als im Juli“, berichtet Meier.

Wer Flugreisen möglichst früh bucht, kann viel Geld sparen. Foto: Patrick Pleul / dpa

Mallorca: Nur eine geringe Differenz bei den Flugpreisen

Deutlich günstiger sind auch jene Urlauber geflogen, die 2022 ihre Reise nach Korsika möglichst früh gebucht hatten: Im Januar zahlten sie mit 237 Euro für den Hin- und Rückflug 54 Prozent weniger als Buchende im Juli, als 510 Euro fällig wurden. Flüge ins türkische Bodrum für den Sommer kosteten im Januar mit 222 Euro halb soviel wie bei Juli-Buchungen. Auch interessant: Billig in den Urlaub, wenn nirgendwo Ferien sind – Das sind die Termine

Für Flüge nach Sizilien konnte man im Schnitt 41 Prozent sparen, nach Istanbul 34 Prozent, auf die kanarischen Inseln 21 Prozent und auf griechische Inseln 12 Prozent. Auf die Balearen wie Mallorca betrug die Preisdifferenz unterdessen nur 3 Prozent. Im Januar kostete ein Flug für den Sommer auf die spanische Lieblingsinsel der Deutschen laut Check24 im Schnitt 230 Euro, bei einer Juli-Buchung 238 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wirtschaft