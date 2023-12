Essen Es muss nicht immer Fleisch sein. Die Bloggerinnen Mariana und Melani Ilic aus Essen haben ein veganes Weihnachtsmenu zusammengestellt.

Für unsere Leserinnen und Leser haben diec ein veganes Weihnachtsmenu aus Frischkäse-Stange, Gulasch und Mandelparfait zusammengestellt.

Vorspeise: Frischkäse-Stange

150 g veganer Frischkäse

150 g veganer Fetakäse

30 g Pistazien 30 g Walnüsse 1 Handvoll getrocknete Cranberries 2 TL Agavendicksaft Salz und Pfeffer zum Abschmecken

Frischkäse und Fetakäse zusammen glattrühren. Agavendicksaft unterrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Masse auf eine Frischhaltefolie geben und mit der Folie eine Rolle formen. Ca. 30 Minuten im Kühlschrank fest werden lassen.

Pistazien, Walnüsse und Cranberries klein hacken. Die Nüsse auf einen Teller bzw. auf ein Brett geben und die Frischkäserolle vorsichtig darin wenden. Mit einem Löffel oder Spachtel die Nüsse leicht an die Rolle drücken, sodass sie kleben bleiben. Auf einer Servierplatte die Rolle anrichten und mit einem frischen Brot servieren.

Vorweg gibt es eine Frischkäse-Stange. Foto: HANDOUT / Mpire-Trends

Hauptspeise: Gulasch mit Rotkohl und Kartoffelpüree

Für das Kartoffelpüree:

1,5 kg Kartoffeln

1 Schluck pflanzliche Milch

1 TL pflanzliche Margarine

Salz, Pfeffer und Muskatnuss zum Abschmecken

Für den Rotkohl:

750 g Rotkohl

2 Zwiebeln

1 Apfel

3 EL Apfelessig

150 ml veganer Rotwein oder dunklen Traubensaft

150 ml Apfelsaft

2 EL Agavendicksaft

3 Lorbeerblätter

1 EL vegane Margarine

Salz und Pfeffer zum Abschmecken

Für das Gulasch:

3 Möhren

4 rote Spitzpaprika

250 g braune Pilze

1 rote Zwiebel

2 Knoblauchzehen

2 gehäufte EL Tomatenmark

100 ml veganer Rotwein

400 ml Wasser

4 EL Stärke

1 ½ EL Gemüsebrühe

1 EL Senf

3 TL Paprikapulver

½ TL Thymian

½ TL Majoran

4-5 Lorbeerblätter

Den Rotkohl in feine Scheiben schneiden und in einer großen Schüssel mit 2 TL Salz vermengen. Mit den Händen gut durchkneten, sodass der Kohl weicher wird und für ca. 30 Minuten ruhen lassen. In der Zwischenzeit den Apfel und die Zwiebel schälen und in kleine Stücke schneiden. In einem großen Topf Margarine heiß werden lassen und die Zwiebel darin glasig braten. Anschließend die Apfelstücke dazugeben und mit Rotwein ablöschen. Rotkohl, Apfelessig und Apfelsaft hinzufügen und kurz aufkochen lassen. Agavendicksaft, Salz, Pfeffer und Lorbeerblätter unterrühren und bei mittlerer Hitze für ca. 45-60 Minuten köcheln lassen.

Für das Gulasch, das Gemüse klein schneiden. Knoblauch und Zwiebeln in einer Pfanne mit etwas Öl anbraten. Möhren und Paprika dazugeben und für weitere 5 Minuten braten. Tomatenmark unterrühren und mit Rotwein ablöschen. Wasser hinzugeben, Stärke und Gemüsebrühe einrühren. Senf und restliche Gewürze hinzugeben und für 30-45 Minuten bei mittlerer Hitze und geschlossenem Deckel köcheln lassen.

Die Kartoffeln schälen und in grobe Stücke schneiden. In Salzwasser aufkochen und bei mittlerer Hitze köcheln lassen, bis die Kartoffeln weich sind. Wasser abgießen und mit einem Stabmixer oder Stampfer pürieren. Milch und Margarine hinzugeben und vermengen. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken.

Zum Dessert: ein Parfait aus gebrannten Mandeln. Foto: HANDOUT / Mpire-Trends

Dessert: Gebrannte Mandel Parfait

200 g ungeschälte Mandeln

170 g Zucker

100 ml Aquafaba (Kochwasser von Kichererbsen, auch aus der Dose)

200 ml pflanzliche Sahne

1 Packung Sahnesteif

1 TL Zimt

Mandeln in Wasser einweichen. In der Zwischenzeit 100 g Zucker in einer Pfanne schmelzen und die tropfnassen Mandeln in die Pfanne geben. Mandeln in der Pfanne etwa fünf Minuten karamellisieren. Aquafaba mit einem Rührstab aufschlagen und kaltstellen. Sahne mit Sahnesteif und 70 g Zucker aufschlagen und unter die gekühlte Aquafaba-Masse unterheben.

Ausgekühlte Mandeln klein hacken und 2/3 der Nüsse mit Zimt unterheben. Muffinblech mit Papierförmchen auslegen und die Masse in 12 Muffinförmchen füllen. Mit den restlichen Mandeln garnieren und für 24 Stunden in den Gefrierschrank stellen.

