Brötchen und Lebensmittel: Einkaufen an Ostern trotz Corona

Essen. Trotz des Coronavirus gibt es an den Osterfeiertagen frische Brötchen beim Bäcker. In den Supermärkten dürfte es um Ostern wohl voll werden.

Auch in der Corona-Krise freuen sich viele auf Ostern und das lange Wochenende. Denn dann ist endlich Zeit für ein ausgiebiges Frühstück – und dann alle Jahre wieder die Frage: Hat der Bäcker um die Ecke trotz Corona am Feiertag auf? Während Supermärkte geschlossen bleiben müssen und zu den Ostertagen einen Ansturm befürchten ist es Bäckereien an Sonn- und Feiertagen laut nordrhein-westfälischem Ladenöffnungsgesetz erlaubt, ihre Waren zu verkaufen. Ein Feiertag allerdings bildet die Ausnahme.

Demzufolge dürfen Geschäfte geöffnet sein, deren „Kernsortiment aus (…) Back- und Konditorwaren besteht, für die Abgabe dieser Waren und eines begrenzten Randsortiments für die Dauer von fünf Stunden“. Das bedeutet, dass Kunden an Karfreitag und Ostersonntag gute Chancen haben, bei ihrem Bäcker frische Backwaren zu bekommen. Einschränkung: Das gilt nur für Filialen, die auch an normalen Sonntagen geöffnet sind – alle anderen bleiben geschlossen. Und auch der Corona-Erlass gebe für Ostern keine weitere Regelungen vor, sagt der Handelsverband NRW.

Brötchen: An drei Feiertagen dürfen Bäckerein nicht öffnen

Am Ostermontag hingegen müssen alle Bäcker in NRW ihre Backstuben schließen. Neben dem 2. Weihnachtstag und Pfingstmontag ist dieser Tag einer von dreien im Jahr, an denen das Öffnen gemäß NRW-Ladenöffnungsgesetz verboten ist.

Supermärkte öffnen Donnerstag und Samstag

In den Supermärkten dürfte es wohl voll werden an Gründonnerstag und Ostersamstag. Viele Händler rechnen mit einem Ansturm. Denn auch beim Einkauf im Supermarkt sollen und müssen sich die Besucher an die Corona-Regeln halten. So lassen viele Märkte die Kunden nur mit Einkaufswagen hinein. Dadurch können die Betreiber sicherstellen, dass sich nicht zu viele Menschen gleichzeitig im Laden aufhalten. (red)

