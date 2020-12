Auch an den Feiertagen gibt es die Möglichkeit, frische Brötchen zu kaufen.

Öffnungszeiten Brötchen an Weihnachten – Wann Bäckereien öffnen dürfen

Essen. Wer an den Weihnachtsfeiertagen noch frische Brötchen kaufen oder etwas besorgen will, hat es schwer. Wir zeigen, wo es dennoch möglich ist.

Frische Brötchen beim Weihnachtsfrühstück? Während Supermärkte über die Feiertage schließen müssen, dürfen Bäckereien auch unter bestimmten Umständen an Weihnachten öffnen:

24. Dezember (Heiligabend): alle Geschäfte und Verkaufsstellen dürfen bis 14 Uhr öffnen

alle Geschäfte und Verkaufsstellen dürfen bis 14 Uhr öffnen 25. Dezember (1. Weihnachtsfeiertag) : Bäckereien dürfen für maximal fünf Stunden öffnen

: Bäckereien dürfen für maximal fünf Stunden öffnen 26. Dezember (2. Weihnachtsfeiertag): keine Öffnung von Geschäften erlaubt

Bei zwei zusammenhängenden Feiertagen darf nur der erste verkaufsoffen sein. So will es das nordrhein-westfälische Ladenöffnungsgesetz.

Eine Ausnahme gilt allerdings für Bäckereifilialen in Bahnhöfen: Sie dürfen auch an den Feiertagen ganztägig frische Brötchen anbieten. Denn für die dort angesiedelten Geschäfte gelten die Beschränkungen des NRW-Ladenöffnungsgesetzes nicht. Am 24. Dezember müssen aber auch hier die Filialen um spätestens 17 Uhr schließen.

Brötchen an Weihnachten – Tankstellen sind Ausnahme

Eine weitere Möglichkeit auf frische Brötchen oder Croissants bieten Tankstellen: Sie dürfen an allen Feiertagen uneingeschränkt öffnen und Waren des „Reisebedarfs“ anbieten (u.a. Zeitungen, Tabakwaren und Lebensmittel).

Wer lieber auf Nummer sicher gehen will, sollte sich bereits vor den Festtagen mit Aufbackbrötchen eindecken: Viele Bäckereien und Supermärkte haben an Heiligabend noch einmal bis 14 Uhr ihre Türen geöffnet. (tat/mein)