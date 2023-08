Nahrungsergänzungsmittel: Es kommt auf die Dosierung an!

Hier ein Pillchen, da ein paar Säftchen – der Markt für Nahrungsergänzungsmittel boomt. Für jeden Mangel gibt es mittlerweile ein Präparat. Das Problem daran: Viele Menschen denken, sie tun sich etwas Gutes, haben aber gar keinen Mangel an Vitaminen und Co.