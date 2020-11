Verdi klagt gegen Sonntagsöffnungen - OVG entscheidet

Münster. Vor dem OVG in Münster soll an diesem Dienstag die Entscheidung fallen, ob Geschäfte Corona-bedingt bis Anfang Januar Sonntags öffnen dürfen.

Darf der Einzelhandel in NRW an allen Adventssonntagen und am 3. Januar seine Türen öffnen oder nicht? An diesem Dienstag soll das endgültig entschieden werden. Dies hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster angekündigt.

Mit einer Normenkontrollklage wehrt sich die Gewerkschaft Verdi in NRW dagegen, dass auf Basis der Corona-Schutzverordnung die bisherige Regelung zu verkaufsoffenen Sonntagen in NRW ausgeweitet wird. Bis dato sind verkaufsoffene Sonntage an „Anlassveranstaltungen“ geknüpft, wie etwa große Feste oder Weihnachtsmärkte.

Die Ausweitung begründet Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) damit, dass man so Besucherströme in den Innenstädten entzerren und das Infektionsrisiko verringern will.

Sonderregelung für verkaufsoffene Sonntage für Verdi „völlig inakzeptabel“

Die Gewerkschaft Verdi in NRW weist diese Argumentation zurück: „Die Beschäftigten im Einzelhandel sind dem Infektionsrisiko an sechs Tagen in der Woche ausgesetzt. Für sie gibt es kein Home-Office, sondern sie halten den Laden vor Ort am Laufen. Dafür sollte ihnen die Landesregierung Wertschätzung und Dank entgegenbringen und sie nicht durch verkaufsoffene Sonntage weiter belasten“, sagt Verdi-Fachbereichsleiterin Silke Zimmer.

Zudem sieht man bei Verdi die Gefahr, dass sich Einzelhändler gezwungen sehen, an allen der möglichen insgesamt fünf Sonntage innerhalb der sechs Wochen vor und nach Weihnachten zu öffnen, was für die Beschäftigten einer 7-Tage-Arbeitswoche gleich käme. Aus Verdi-Sicht ist das „völlig inakzeptabel“. Zumal das Weihnachtsgeschäft ohnehin großen Stress für die Beschäftigten bedeute. (Infos hier)

Verbot von Sonntagsöffnung: Bei Verdi ist man optimistisch

Mit ihrer Klage richtet sich Verdi gegen die jüngste Regelung in der Corona-Schutzverordnung. Am 5. November hatte Verdi NRW dagegen vor dem OVG in Münster Klage eingelegt. Verdi hat zuletzt immer wieder gegen verkaufsoffene Sonntag geklagt und in vielen Fällen Sonntagsöffnungen erfolgreich torpediert .

Bei Verdi gab man sich am Dienstag optimistisch mit Blick auf die OVG-Entscheidung. Hat die Gewerkschaft Erfolg, könnte sich damit in diesem Jahr das Thema Sonntagsöffnung im Dezember sogar vielerorts komplett erledigt haben. Sollte das Gericht sagen, dass die Corona-Schutzverordnung nicht geeignet ist, die Sonntagsöffnung zu regeln, bliebe zwar noch das bestehende Ladenöffnungsgesetz in NRW. Das ermöglicht die Ladenöffnung an zwei Adventssonntagen, doch dies nur in Verbindung mit entsprechenden „Anlässen“, wie etwa einem Weihnachtsmarkt. Weihnachtsmärkte fallen aber in diesem Jahr vielfach wegen der Corona-Pandemie aus.

(dae)