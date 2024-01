Streik am Flughafen Düsseldorf: Einschränkungen für Reisende

Düsseldorf Verdi hat für Donnerstag zum Streik am Flughafen Düsseldorf aufgerufen. Es streiken die Luftsicherheitskräfte. Womit Reisende rechnen müssen.

Die Gewerkschaft Verdi hat für Donnerstag (1. Februar) Streiks an den Flughäfen in NRW angekündigt.

Betroffen am Flughafen Düsseldorf durch den Verdi-Streik sind die Bereiche Luftsicherheit, Fluggast-, Personen-, Waren- und Frachtkontrolle.

Streik am Flughafen Düsseldorf: Reisende müssen mit Einschränkungen rechnen.

Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte an den Flughäfen Köln und Düsseldorf für Donnerstag zu ganztätigen Streiks aufgerufen. Das teilte Verdi am Dienstag mit. Betroffen sind demnach die Bereiche Luftsicherheit, Fluggast-, Personen-, Waren- und Frachtkontrolle sowie Service. Am Flughafen Düsseldorf beginnt der Arbeitskampf um Mitternacht, in der Fluggastkontrolle gegen 3 Uhr. Gegen 0 Uhr in der Nacht auf Freitag soll der Streik enden.

Für Donnerstag sind rund 290 Starts und Landungen am Flughafen Düsseldorf geplant. Der Streik werde zu Beeinträchtigungen im Flugverkehr führen, teilte der Flughafen Düsseldorf mit. Passagiere müssten mit Verzögerungen und Flugstreichungen rechnen, heißt es. „Wir sind bestrebt, einen reduzierten Flugplan aufrechtzuerhalten, der sich an die Personalsituation anpasst“, sagte ein Sprecher des Düsseldorfer Flughafens am Mittwochmittag. Der Flughafen empfiehlt, sich bei der Airline oder dem Reiseveranstalter zu erkundigen, ob der Flug wie geplant stattfinden kann.

Flughafen-Streik in NRW: Bisher konnte keine Einigung erzielt werden

Der Gewerkschaft zufolge gibt es an den Flughäfen Düsseldorf und Köln-Bonn im Sicherheitsbereich insgesamt mehr als 2600 Beschäftigte, die im Auftrag der Bundespolizei und des Flughafenbetreibers unter anderem für Kontrollen von Fluggästen, Waren und Bordkarten zuständig sind. Die Gewerkschaft schätzt, dass davon am Donnerstag etwa 1100 Personen im Dienst sein werden.

Verdi verhandelt bundesweit für etwa 25 000 Branchenbeschäftigte mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS). In den bisherigen Verhandlungsrunden konnte bislang keine Einigung erzielt werden. Die Gewerkschaft fordert 2,80 Euro mehr Lohn pro Stunde, höhere Funktionszulagen und Mehrarbeitszuschläge ab der ersten Überstunde bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von zwölf Monaten. Der Gewerkschafter Özay Tarim sagte der dpa, man wolle ein deutliches Zeichen setzen. Die Arbeitgeber hätten sich in den Verhandlungen bisher „inakzeptabel“ verhalten. „Wir werden jetzt mit Beschäftigten Druck ausüben auf die Arbeitgeber, damit wir am Verhandlungstisch endlich weiterkommen.“

„Unser Ziel ist es, den Kaufkraftverlust der Beschäftigten nachhaltig auszugleichen. Die Arbeit der Luftsicherheitskräfte muss finanziell attraktiv bleiben, damit die dringend benötigten Fachkräfte gewonnen und gehalten werden können. Deshalb muss der Preisanstieg der letzten beiden Jahre, insbesondere der bei Lebensmitteln und Energie, sowie die prognostizierte Preissteigerung im Jahr 2024 ausgeglichen werden und ein realer Lohnzuwachs erfolgen“, sagte Verdi-Verhandlungsführer Wolfgang Pieper.

Die Tarifverhandlungen sollen am 6. und 7. Februar in Berlin fortgesetzt werden. (mit dpa)

