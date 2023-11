Berlin Die Gewerkschaft der Deutschen Lokomotivführer kündigte an, erneut bei der Deutschen Bahn streiken zu wollen. Das ist bisher bekannt.

Es soll erneute Streiks bei der Deutschen Bahn geben. Das kündigte die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) am Freitag an. Einen genauen Zeitraum für den Warnstreik nannte Gewerkschaftschef Claus Weselsky bei seiner Ankündigung in Berlin jedoch noch nicht.

