Berlin Die Gewerkschaften fordern eine Vier-Tage-Woche. Für die FDP „unverständlich“: Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit stehe auf dem Spiel.

Der Fraktionsvorsitzende der FDP im Bundestag, Christian Dürr, hat die erneuten Forderungen nach einer Vier-Tages-Woche zurückgewiesen. „In Hinblick auf den eklatanten Fachkräftemangel ist der Vorschlag einer Viertagewoche unverständlich. Verkürzte Arbeitszeiten würden Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit nicht stärken, sondern schaden“, sagte Dürr unserer Redaktion.

FDP warnt: Menschen wäre bei Vier-Tage-Woche nicht produktiver

Die Annahme, dass Menschen bei einer Vier-Tage-Woche produktiver arbeiten würden, sei auf viele Bereiche nicht übertragbar. „So ist es beispielsweise im Gesundheitswesen oder in der Kinderbetreuung erforderlich, dass die Arbeitnehmer vor Ort sind. Arbeitszeiten lassen sich dabei nicht verrechnen“, sagte der FDP-Fraktionschef.

In der Pflege, der Kinderbetreuung und in den Schulen würde eine geringere Abdeckung von Zeiten nicht zu einer Entlastung von Familien führen, mahnte Dürr. An Arbeitsplätzen, an denen eine Vier-Tage-Woche möglich sei, könnten Arbeitnehmer und Arbeitgeber diese ohne Vorgaben aus der Politik selbstständig vereinbaren, führte der FDP-Fraktionschef aus.

