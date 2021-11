Flutkatastrophe Vom Hochwasser zerstörte Bahnstrecke geht wieder in Betrieb

Berlin. Der Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe läuft. „Angesichts der Schwere der Schäden kommen wir gut voran“, sagt Minister Scheuer.

Vor der Wiedereröffnung der bei der Flutkatastrophe im Sommer zerstörten Ahrtalbahn an diesem Montag hat der amtierende Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) den Bürgerinnen und Bürgern ein ungemindertes Engagement beim Wiederaufbau der Infrastruktur versichert.

„Wir werden zwar noch längere Zeit mit den Langfristfolgen dieser Flutkatastrophe zu kämpfen haben, aber ich versichere Ihnen, dass wir in unserem Engagement beim Wiederaufbau der Infrastruktur nicht nachlassen werden“, sagte Scheuer unserer Redaktion. „Die notwendigen Gelder stehen bereit, die Arbeiten laufen mit Hochdruck. Ich danke allen Beteiligten für ihren unermüdlichen Einsatz.“

Ab diesem Montag ist die Ahrtalbahn zwischen Remagen und Bad Neuenahr-Ahrweiler wieder eingleisig befahrbar. Für die Instandsetzung des Streckenabschnitts habe die Deutsche Bahn 4200 Tonnen Kies sowie 7800 Tonnen Schotter verbaut. Zudem mussten fünf Kilometer Kabel, ein Kilometer Schiene, 1.500 Schwellen sowie zwei Bahnübergänge erneuert werden. Scheuer will an der Verkehrsfreigabe am Montag persönlich teilnehmen.

Strecke soll 2023 wieder zweigleisig befahrbar sein

Angesichts der Schwere der Schäden komme der Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur „gut voran“, sagte Scheuer unserer Redaktion: „Schritt für Schritt, Strecke für Strecke, Hoffnung und Signal zugleich. Ab Montag ist Ahrweiler wieder etwas besser angebunden. Ab nächsten Monat geht dann auch die Strecke nach Walporzheim wieder in Betrieb.“ Die Flutkatastrophe offenbarte erstaunliche Mängel beim Katastrophenschutz.

Nach Angaben des Ministeriums soll die Strecke im Sommer 2023 nach aktueller Planung wieder zweigleisig befahrbar sein. Bei der Wiederherstellung der Strecke würden zudem planerische und bauliche Synergieeffekte genutzt, um die Strecke klimafreundlich auszubauen wie eine Elektrifizierung und Ladeinfrastruktur für alternative Antriebe von Zügen. Dazu laufen den Angaben zufolge Gespräche zwischen Bund und Land.

1,3 Milliarden Euro Flutschäden an Bahnstrecken

Das Verkehrsministerium bezifferte die Schäden der Hochwasser-Katastrophe an bundeseigenen Bahnstrecken auf 1,3 Milliarden Euro, davon 570 Millionen in Rheinland-Pfalz. Die Ermittlung des Gesamtschadens sei nahezu abgeschlossen. Von den nach dem Hochwasser ursprünglich gesperrten Streckenkilometern seien über 70 Prozent wieder befahrbar. Bis Ende des Jahres soll die Quote auf 80 Prozent ansteigen.

Der Wiederaufbau solle schnellstmöglich erfolgen, damit in die betroffenen Regionen ein Stück Normalität zurückkehre. Daher konzentriere sich der Wiederaufbau der Infrastruktur grundsätzlich auf einen 1:1-Ersatz der Anlagen auf dem Stand der Technik. Die Finanzierung erfolge im Rahmen des 30 Milliarden Euro schweren Aufbauhilfefonds.

