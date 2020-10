Am Donnerstag könnten Busse und Bahnen wieder stillstehen: Verdi will ÖPNV-Unternehmen in NRW bestreiken.

Warnstreik Warnstreik in NRW: Verdi will Bus und Bahn wieder stilllegen

Essen. Busse und Bahnen dürften am Donnerstag vielerorts wieder stillstehen: Verdi setzt den Warnstreik in NRW fort.

In NRW drohen neue Warnstreiks: Die Gewerkschaft Verdi hat angekündigt, am Donnerstag (8. Oktober) die kommunalen Nahverkehrsunternehmen in NRW bestreiken zu wollen. Busse und Bahnen könnten dann vielerorts erneut stillstehen.

Zuletzt hatten Verdi-Mitglieder vergangenen Dienstag in ÖPNV-Unternehmen gestreikt.. In vielen Städten an Rhein und Ruhr blieben Busse und Bahnen im Depot. Auch Kindergärten und Müllabfuhr sind schon bestreikt worden. In Essen beispielsweise blieben gut 33.000 Mülltonnen ungeleert In Bochum bleiben am Dienstag wegen des Streiks die Schulen geschlosssen: Das Reinigungspersonal legt die Arbeit nieder. Der Schulbetrieb sei daher unter den derzeitigen Rahmenbedingungen der Pandemie nicht möglich, wie die Stadt mitteilte.

Verdi kämpft um deutliches Lohn- und Gehaltsplus im öffentlichen Dienst

Mit den Warnstreiks will Verdi den Druck auf die Arbeitgeber in den laufenden Verhandlungen für Beschäftigte im Öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen erhöhen. Die Gewerkschaft und der Beamtenbund dbb fordern für die bundesweit 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten ein Plus von 4,8 Prozent für ein Jahr. Löhne und Gehälter sollen dabei mindestens um 150 Euro pro Monat steigen, Azubis sollen 100 Euro mehr bekommen. Zwei Gesprächsrunden brachten kein Ergebnis. Am 22. und 23. Oktober soll weiter verhandelt werden. (dpa)

Verdi kämpft zudem um einen bundesweiten Rahmentarifvertrag für die rund 87.000 Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr. Bislang konnte sich die Gewerkschaft nicht mit der Arbeitgeberseite, den kommunalen Verkehrsunternehmen, einigen. (red)

Mehr zum Arbeitskampf:

Öffentlicher Dienst: Vergisst der Staat seine Corona-Helden?

Warnstreik in NRW: Kliniken und Stadtverwaltungen betroffen