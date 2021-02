Schnee, Glatteis und heftiger Wind: Tief "Tristan" beschert der Nordhälfte Deutschlands einen massiven Wintereinbruch. Die Bahn muss zahlreiche Verbindungen einstellen - auf unzähligen Straßen und Autobahnen kommt es zu Behinderungen. of the highway covered with snow and of the Dortmund train station in the State of Northrhine Westphalia

Berlin. Früher warb die Bahn damit, kein Problem mit dem Wetter zu haben. Das ist heute anders. Schnee sorgt für Verspätungen und Zugausfälle.

Eine gelbe Lok fährt über ein geräumtes Gleis durch hohen Schnee. „Alle reden vom Wetter. Wir nicht“, heißt es auf dem Plakat der 1960er­-Jahre. Dazu die Empfehlung: Fahr lieber mit der Bundesbahn. Ob damals die Züge tatsächlich immer problemlos durch Schnee und Eis rauschen konnten, sei dahingestellt. Schließlich handelt es sich bei der Aussage um eine Reklame.

Heute jedenfalls würde diese Werbung wohl eher mit Kopfschütteln quittiert. Denn von der Botschaft ist die Realität weit entfernt. Jedes Jahr aufs Neue wird die Deutsche Bahn von typischen Wintererscheinungen wie Schnee und Eis geradezu kalt erwischt. Ob Fern- oder Regionalzüge: Die Bahnen fahren dann oft nur mit Verspätung, fallen aus oder werden von der Geschäftsführung aus Sicherheitsgründen von vornherein in den Bahnhöfen gehalten.

Bahn sorgt vor: Unterkünfte für mögliche gestrandete Reisende

So auch bei dem schneereichen Wintereinbruch Anfang Februar. Allerdings darf man dem Vorstand zugute halten, dass der Konzern sich in diesem Jahr schon mit den ersten Wetterprognosen vorausschauend auf die Situation eingestellt hat.

So wurden mit den ersten Schneeflocken Aufenthaltszüge in mehreren Städten wie Hamburg, Dortmund, Leipzig oder Hannover bereitgestellt, um möglichen gestrandeten Fahrgästen ein Dach über dem Kopf zu geben. Übernachtungsmöglichkeiten wurden organisiert und das Servicepersonal an Bahnhöfen verstärkt. Zudem wurde der Verkehr auf einzelnen Strecken vorsorglich eingestellt. Gut 22.000-mal rückten die Räumkräfte aus, um Bahnhöfe, Bahnsteige und Schienen vom Schnee zu befreien – bei bis zu minus 27 Grad.

Bahn-Werbeplakat aus den 1960er-Jahren: „Alle reden vom Wetter. Wir nicht.“ Foto: Deutsche Bahn

Bahn investiert 70 Milliarden Euro in die Infrastruktur

Warum aber hat die Bahn Probleme mit dem Winterwetter? Die große Herausforderung ist die Infrastruktur: Das Streckennetz der Bahn umfasst rund 33.400 Kilometer sowie gut 5680 Personenbahnhöfe.

Dazu kommen Zehntausende Weichen, viele Oberleitungen und Stellwerke. Insgesamt hat die Bahn nach eigenen Angaben rund 70 Millionen Euro in die Wetterfestigkeit der Infrastruktur investiert.

So sind die Klimaanlagen der neuen ICE auf Extremhitze im Sommer ausgelegt. Im Winter verringern sich die Weichenausfälle, weil mittlerweile 48.000 der 70.000 Weichen beheizt werden und auch bei frostigen Temperaturen beweglich bleiben. Wenn sie jedoch unter hohen Schneeverwehungen liegen, nützt das auch nichts mehr. Dann kommt der Zug nicht mehr durch.

Oberleitungen vereist: Lok bekommt keinen Strom

Eine weitere empfindliche Stelle bleiben die Oberleitungen. Vereisen sie stark, können E-Loks den Strom nicht mehr abnehmen. Bilden sich Eiszapfen, droht die Gefahr, dass sie die Stromabnehmen beschädigen und der Zug stehen bleibt.

Auch hier gibt es schon technische Lösungen, solche Zwischenfälle zu vermeiden. So melden in Gebieten mit regelmäßig harten Wintern Sensoren gefrierende Oberleitungen. Das Strommanagement der Bahn kann in diesen Fällen kontrolliert mehr Strom durch die Leitung jagen. Das Eis schmilzt. Auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Frankfurt und Köln wird so schon bei Temperaturen um den Gefrierpunkt einer Vereisung der Oberleitung entgegengewirkt.

Bahn: Die Sicherheit der Passagiere ist am Wichtigsten

„Wir haben uns in vielen Bereichen besser aufgestellt“, versichert eine Bahnsprecherin. So wird heute etwa die Räumtechnik frühzeitig an Stellen transportiert, an denen schwierige Wetterlagen erwartet werden. Mit der kompletten Stilllegung des Verkehrs reagiert die Bahn erst seit einigen Jahren, etwa bei schweren Unwettern oder eben Wintereinbrüchen.

Der Grund für diesen drastischen Schritt ist die Sicherheit der Passagiere. „Nichts ist schlimmer, als Fahrgäste aus einem Zug zu evakuieren, der auf offener Strecke nicht mehr weiterfahren kann“, sagt eine Bahnsprecherin. Dies zu vermeiden habe die höchste Priorität. Die Strategie habe einen weiteren Vorteil: Nach extremem Wetter kann der normale Zugverkehr schneller wieder regulär laufen, da die Züge an den richtigen Bahnhöfen stünden.

Bäume und Sträucher könnten Züge blockieren

Ein weiteres Problem ist wucherndes Grün am Rande der Schienen. So haben erst die schweren Stürme der vergangenen Jahre dafür gesorgt, dass die Bahn verstärkt umsturzgefährdete Bäume und Sträucher entlang der Strecken beseitigt.

Der Fahrgastverband Pro Bahn bemängelt zudem die ungenauen Informationen für die Fahrgäste. Regional verlässliche Hinweise fehlten, sagt der Ehrenvorsitzende des Vereins, Karl-Peter Naumann. Hier agiere beispielsweise die Privatbahn Metronom durch eine ehrliche Darstellung der Lage vorbildlich.

Betroffene Bahn-Reisende können ihre Tickets kostenlos stornieren

Die Bahn wird auch in Zukunft noch viel über das Wetter reden. Dafür sorgt der Klimawandel. Ein Expertenteam von Bauingenieuren, Wasserwirtschaftern und Forstwirten arbeitet bereits daran, den Konzern auf die Herausforderungen des Temperaturanstiegs vorzubereiten.

Gegenüber ihren Fahrgästen zeigt sich die Bahn wiederum kulant: Die durch den Schnee nicht genutzten Tickets können kostenlos storniert oder bis zum 18. Februar flexibel verwendet werden.