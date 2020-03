Was der neue Chef von Karstadt Sports und Sport Scheck plant

Im Februar hatte das Bundeskartellamt dem Galeria Karstadt Kaufhof-Mutterkonzern Signa Retail gestattet, den Wettbewerber Sport Scheck zu schlucken. Am Freitag präsentierte das Unternehmen nun einen neuen Chef für den neuen Sport- und Outdoor-Riesen: Es ist Thomas Wanke, der zuvor als Vertriebschef maßgeblich an der Zusammenführung von 180 Warenhäusern der Marken Karstadt und Kaufhof beteiligt war.

Karstadt Sports und Sport Scheck kommen nun gemeinsam auf 52 Filialen. Kartellamts-Präsident Andreas Mundt bezeichnete das fusionierte Unternehmen im Februar als „führenden Anbieter im Sport-/Outdoor-Einzelhandel in Deutschland“. Dennoch liege der Marktanteil beider Marken auch nach der Fusion noch unter der neuralgischen Marke von 15 Prozent.

Stärkung des Geschäfts online und stationär

„Sport ist ein Wachstumsfeld, das wir künftig mit der gemeinsamen Kraft von Karstadt Sports und Sport Scheck stationär, online und omnichannel aus einer gestärkten Marktposition heraus bearbeiten“, kündigt Stephan Fanderl, Chef von Galeria Karstadt Kaufhof und Geschäftsführer von Signa Retail an. Wanke werde „eine neue, starke Positionierung der beiden Unternehmen als führender Sportartikel-Vollsortimenter vornehmen“.

Was genau Fanderl mit dem neuen Sport-Riesen vorhat, teilte er zunächst nicht mit. In Gewerkschaftskreisen geht die Sorge um, dass an Standorten, wo Karstadt Sports und Sport Scheck gemeinsam vertreten sind, eine der beiden Filialen möglicherweise überflüssig werden könnte. Anzeichen aus dem Unternehmen gibt es dafür freilich nicht. Auch bei der Warenhaus-Fusion von Karstadt und Galeria Kaufhof hat es bislang keine Aufgabe von Doppelstandorten gegeben. Im Gegenteil: Mit der Gewerkschaft Verdi hat sich der Konzern auf eine Standortgarantie verständigt.

Sportchef Wanke kündigte an, dass er „unsere Stärken in den Bereichen Outdoor, Running, Fitness, Teamsport“ ausbauen wolle. Wankes bisherigen Job als Vertriebschef bei Galeria Karstadt Kaufhof übernimmt Klaus Lipka, bislang Leiter der Weltstadt-Filialen und des Tourismusgeschäfts. Für das Marketing der Warenhäuser ist künftig Christian Hess verantwortlich, der im vergangenen Jahr von der Elektronikkette Media Markt Saturn zu Galeria gewechselt war.