Die Adresse des Mainzer Unternehmens Biontech ist Programm: Der Impfstoffhersteller hat sein Quartier in der Straße namens „An der Goldgrube“. Nach der Vorstellung des neuen Impfstoffs hat Biontech zumindest die Finanzmärkte in Goldgräberstimmung versetzt – und profitiert davon stark.

2008 wurde das Biotechnologie-Unternehmen von den Mainzer Universitätswissenschaftlern Uğur Şahin, Christoph Huber und Özlem Türeci gegründet, im Oktober des vergangenen Jahres ging Biontech an die US-Technologiebörse NASAQ.

Biontech: Börsenwert hat sich fast verzehnfacht

Die Corona-Pandemie war damals noch in weiter Ferne, für 15 US-Dollar (rund 12,72 Euro) wurden die ersten Wertpapiere ausgegeben, der Bruttoerlös von 150 Millionen Euro lag deutlich unter den Erwartungen, an Börsenwert brachte Biontech nur 3,5 Milliarden Dollar (knapp 3,2 Milliarden Euro) auf die Waage.

Dann kam Corona – und Biontech wurde zur Goldgrube. Rund 98 Euro war die Aktie am Dienstag wert. Wäre Biontech Mitglied des Deutschen Aktienindex (Dax), würde es in puncto Börsenwert auf Platz 20 der 30 deutschen Top-Unternehmen landen – und wäre damit mehr wert als Konzerne wie RWE, Continental oder die Deutsche Bank.

Biontech vermarktet bisher noch kein eigenes Produkt

„Wir glauben daran, dass unsere Technologie den Unterschied machen kann“, sagte Biontech-Chef Uğur Şahin bei der telefonischen Investoren-Konferenz am Dienstag. Biontech-Chef Uğur Şahin und seine Frau Özlem Türeci machen mit ihrer Forschung der Welt aktuell Hoffnung.

Diese Hoffnung ist auch bei den Investoren offenbar stark vorhanden. Denn Biontech hat noch nicht einmal ein wirkliches eigenes Produkt, das es vermarktet. Neben dem Corona-Impfstoff forscht das Unternehmen zwar noch an 20 weiteren Medikamenten, insbesondere zur Krebstherapie, eine Zulassung hat es aber noch für kein einziges.

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Noch sind die Umsätze von Biontech gering

Entsprechend erinnern die Zahlen, die Biontech quartalsmäßig abliefern muss, nach wie vor mehr an ein Start-Up als an einen wichtigen Pharmakonzern. In den ersten neun Monaten des aktuellen Jahres hat das Unternehmen beispielsweise gerade einmal einen Umsatz von 136,9 Millionen Euro erwirtschaftet.

Zum Vergleich: Der Bayerische Medizintechnikhersteller Fresenius Medical Care, der an der Börse rund fünf Milliarden Euro weniger wert als Biontech ist, erwirtschaftete in den ersten neun Monaten einen Umsatz von fast 13,5 Milliarden Euro.

Lesen Sie hier: Bringt uns der Corona-Impfstoff das alte Leben zurück?

Die Biontech-Umsätze, die das rund 1.300 Mitarbeiter zählende Unternehmen vorweisen kann, entstehen im Wesentlichen aus Kooperationsvereinbarungen. Das führt auch dazu, dass der deutsche Hoffnungsträger beim Corona-Impfstoff insgesamt nicht profitabel ist: Entwicklungs- und Verwaltungskosten führen dazu, dass im dritten Quartal ein Nettoverlust von 210 Millionen Euro zu Buche stand. Auf das gesamte bisherige Jahr gesehen, steht Biontech sogar mit 351,7 Millionen Euro in den roten Zahlen.

Biontech hat seinen Firmensitz in der Mainzer Straße „An der Goldgrube“. Foto: imago images/Jörg Halisch

Kritik am Biontech- Deal mit Pfizer

Doch mit dem Corona-Impfstoff könnte sich das bald ändern. Biontech kooperiert mit vielen großen Konzernen, darunter Bayer. Seine wichtigste Kooperation bei der Suche nach einem Corona-Impfstoff schloss das Unternehmen aber im März, als es sich mit dem US-Pharmariesen Pfizer, dem zweitgrößten Pharmakonzern der Welt, zusammenschloss.

Biontechs Produktionsanlagen sind zu klein, um Hunderte Millionen Impfstoff-Dosen herzustellen. Hier soll Pfizer Abhilfe schaffen. Bis zu 748 Millionen Dollar (rund 125,22 Millionen Euro) lässt sich der US-Pharmariese die Kooperation kosten. 180 Millionen Dollar hat Biontech bereits eingesammelt, die anderen Millionen würden im Erfolgsfall fließen.

Corona – Mehr Infos zum Thema

Noch in diesem Jahr sollen bis zu 50 Millionen Impfdosen geliefert werden

Mögliche Einnahmen aus der Vermarktung könnten sich die beiden Unternehmen teilen – ein Milliardengeschäft für beide Seiten. Und doch gibt es bereits Kritik, dass sich Biontech bei diesem Deal unter Wert verkauft haben könnte.

Lesen Sie hier: Impfstoff von Biontech – so geht es jetzt weiter

„Hart aber Fair“ zum Thema: Warum es keine Impfpflicht geben wird

Möglich ist es Biontech dank der Kooperation aber, die ehrgeizigen Ziele greifbarer zu machen. Allein in diesem Jahr sollen noch bis zu 50 Millionen Impfdosen geliefert werden. Im kommenden Jahr will Biontech bis zu 1,3 Milliarden Dosen herstellen. Lieferverträge gibt es laut Unternehmensangaben bereits mit den USA, der EU, Kanada, Japan sowie Großbritannien. „Wir haben noch viel Arbeit vor uns“, sagte Şahin.