Wettstreit: Unternehmen sollen sich mit Stolz-Video bewerben

Olpe. Die Südwestfalen-Agentur sucht den „Kracher des Jahres“: Unternehmen in Südwestfalen präsentieren innovative Ideen und Produkte per Kurzvideo.

Der „Kracher des Jahres“ ist wieder da: Die Südwestfalen-Agentur sucht gemeinsam mit den Kammern, Verbänden und Wirtschaftsförderungen erneut Unternehmen aus der Region, die mit ihren innovativen Produkten, Technologien oder Dienstleistungen für Furore sorgen wollen. Beteiligen können sie sich bei diesem interaktiven Wettbewerb mit einem Video, das möglichst anschaulich darstellt, worauf die Chefs sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stolz sind. Dem Gewinner winken Ruhm und Ehre – sowie eine positive Erwähnung in den heimischen Medien. Nebeneffekt: kann öffentlichkeitswirksam zeigen, was es drauf hat.

Im vergangenen Jahr fiel der Wettbewerb Corona-bedingt aus. „Kracher des Jahres“ 2021 war die Firma MJ-Gerüst aus Plettenberg mit ihrem Gerüstsystem MJ Optima. Damals hatten sich fast 50 Organisationen und Unternehmen an dem Kracher-Wettbewerb beteiligt.

Gemeinschaftsaktion

„Wir freuen uns, dass wir diese großartige Gemeinschaftsaktion aus Südwestfalen nun zum zweiten Mal durchführen können. Bei der Premiere 2021 haben wir fast 50 Videos erhalten; mehr als 20.000 Mal wurden die Beiträge der Aktion angeklickt. Das ist ein großer Ansporn für dieses Jahr“, sagte Marie Ting, Leiterin des Regionalmarketings Südwestfalen bei der Südwestfalen Agentur, einer Pressemitteilung zufolge.

Mitmachen ist auch jetzt wieder simpel: Teilnehmende Firmen sollten ein 90-sekündiges Video produzieren und es per Mail bis zum 7. Juli an kracher@suedwestfalen.com einreichen. Der Kurzfilm muss nicht vom Profi kommen, sondern kann auch mit dem Handy erstellt werden. Entscheidend ist am Ende die Qualität des vorgestellten Produktes, der Unterhaltungswert des Videos und die Authentizität des Gesamtauftritts Schließlich lautet Südwestfalens Motto: Alles echt!

Online-Umfrage

Die Kreismeister werden am 23. August von einer Jury ermittelt – jedenfalls zur Hälfte. Denn die Öffentlichkeit kann in einer Online-Umfrage ebenso abstimmen. Gewichtet werden die Ergebnisse im Verhältnis 50:50. In der Jury ist auch diese Zeitung vertreten.

Eine Woche später, am 31. August, werden die fünf Kreismeister-Videos beim Südwestfalen-Festival in Kreuztal präsentiert. Per Live-Abstimmung wird dann auch der Gesamtsieger ermittelt.

Weitere Informationen: https://jetzt-zusammenstehen.de/kracher/

