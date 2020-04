Wie die Corona-Krise die Mehl-Produktion an Grenzen bringt

Essen. Müllereien arbeiten am Limit, um die immens gestiegene Nachfrage an Mehl zu erfüllen. Welche mangelnden Kapazitäten die Auslieferung verzögern.

Die Quarantäne bringt vor allem eines mit sich: mehr Zeit zu Hause. Was fängt man mit der neu gewonnenen Freizeit an? Wer jedenfalls spontan Lust auf selbstgebackenes Ostergebäck hat, könnte bei der Suche nach Mehl im Supermarkt leer ausgehen. Wie einige andere Artikel, ist auch Mehl für Hamsterer seit Wochen ein Objekt der Begierde. Die Konsequenz: Mühlen arbeiten auf Hochtouren, um die immense Nachfrage zu stillen.

„Wir sind an den Grenzen des Möglichen“, sagt Christian Schlingemann. Der 55-Jährige führt in dritter Generation die Mühle Schlingemann in Waltrop. Ende Februar bemerkte er einen deutlichen Anstieg der Bestellungen im Onlineshop, seit Mitte März explodierten die Bestellungen regelrecht. „Mittlerweile liegen wir bei einem Rückstau von eintausend Bestellungen“, erzählt der Müller. Grund genug, dem Ansturm irgendwie Einhalt zu gebieten – zumindest zeitweise: Der Onlineshop ist nur noch morgens geöffnet, meist für zwei bis drei Stunden.

Eine wohlverdiente Verschnaufpause über Ostern

Das Team von zwei Vollzeitkräften und zwei Aushilfen hat Schlingemann aufstocken müssen. Mittlerweile sind acht Vollzeitkräfte dazugekommen, das Arbeitspensum ist intensiv. „Anders kommen wir nicht hinterher.“ Eine Mitarbeiterin habe sich aufgrund von Magenbeschwerden krankgemeldet, sagt der Familienunternehmer. Der Stress sei ihr zu viel gewesen. „Was meine Mitarbeiter täglich leisten, ist Wahnsinn.“

Über Ostern ruhte die Mühle nun – eine wohlverdiente Verschnaufpause. Den Müller juckte es dennoch in den Fingern, „momentan werde ich sowieso so früh wach“, erzählt Christian Schlingemann. So wie schon den Sonntag zuvor, als er um fünf Uhr loslegte und „mal eben ein paar Stunden machte“, wie er es nennt. „Ich nehme die aktuelle Lage als Herausforderung. Das ist sie für alle.“

„Eine gigantische, logistische Herausforderung"

Dr. Peter Haarbeck, Geschäftsführer des Verbands der Getreide-, Mühlen- und Stärkewirtschaft, beschreibt die aktuelle Situation ebenfalls als das – eine „gigantische, logistische Herausforderung“. Der Einzelhandel fordere im Vergleich zu vorher die vier- bis fünffache Menge an Mehl. Das Getreide dafür zu beschaffen, sei kein Problem – „die Rohstoffe sind da“. Es muss nur noch gemahlen und eingetütet werden.

Trotz der erhöhten Nachfrage sei das Preisniveau bislang stabil. Wie lange das noch so bleibt, lässt sich Verbandschef Haarbeck zufolge nicht sicher beurteilen. Wer nicht auf neue Lieferungen im Supermarkt warten will und im Internet Mehl bestellt, muss teilweise stark erhöhte Preise zahlen. So verkaufen einige Anbieter beim Onlineversandhandel Amazon Mehl zu doppelten, teils vierfachen Kilopreisen.

Nur fünf Prozent der Mehlproduktion für den Einzelhandel

Dass Mehl in den Supermarktregalen trotz der unverändert guten Rohstoff-Situation nun seit Wochen rar ist, hänge mit der Verpackung zusammen. „Die Engstellen sind die Verpackungsmaschinen für die Ein-Kilo-Beutel“, erklärt Haarbeck. Lediglich fünf Prozent der deutschen Mehlproduktion lande als Kleinformat im Supermarktregal. Dass nun so viel mehr angefragt wird, sprenge vor allem die regulären Verpackungskapazitäten.

Nicht nur der Einzelhandel fordert derzeit mehr Mehl, auch die Lebensmittelindustrie. Hier kommen große Mühlen wie Roland Mills United in Recklinghausen ins Spiel. Seit vier Wochen herrsche auch dort Ausnahmezustand. Für die Lebensmittelindustrie wurde die monatliche Produktionsmenge von 30.000 Tonnen Mehl auf 33.000 Tonnen aufgestockt, teilt das Unternehmen auf unsere Anfrage mit. Das sei die logische Konsequenz der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen, erklärt Geschäftsführer Stephan Kill (50): „Der Konsum an Backwaren ist automatisch höher, wenn die Menschen zu Hause sind.“ Zumal viele der begehrten haltbaren Waren zu einem großen Teil aus Mehl bestehen.

Die Arbeit unter Volllast kann nicht lange weitergehen

Zehn Prozent der rund 400.000 Tonnen Mehl, die das Firmengelände in Recklinghausen jährlich verlassen, sind die handelsüblichen Kilo-Beutel. Auch hier wurde die Produktion aufgestockt – von fünf Tonnen auf siebeneinhalb Tonnen Mehl im Monat. Kill hält die Hamsterkäufe für irrational. „Mehl ist ein Grundnahrungsmittel. Der Verbraucher fokussiert sich auf seinen Nachbarn und potenziert dessen Kaufverhalten.“ Der Konsum dürfte bald wieder zurückgehen, schätzt Stephan Kill zumindest. Wann genau, könne er jedoch nicht sagen.

„Der Betrieb unter Volllast kann so noch etwa vier Wochen weiter gehen“, erklärt Kill. Dann müssten die Anlagen gewartet werden. Für seine 70 Mitarbeiter sei die Situation ungewohnt, zuweilen auch schwierig. „Sie bringen eine hohe Eigenmotivation mit und kennen ihre Verantwortung.“ Gerade deshalb müsse er auf sie achten, viele arbeiteten bis zur Erschöpfung. Durch ein umgestelltes Schichtsystem werde sichergestellt, dass immer mindestens ein Drittel der Mitarbeiter zu Hause ist. So sei selbst noch im Falle einer Infektion in der Belegschaft die grundlegende Produktion gesichert.

Info: Wer braucht am meisten Mehl?

Aktuellen Schätzungen des Verbandes Deutscher Mühlen zufolge landen nur fünf Prozent des in Deutschland produzierten Mehls an den Endverbraucher. Der größte Teil des Grundnahrungsmittels, insgesamt rund 55 Prozent, geht an Betriebe der Backwaren- und Lebensmittelindustrie. Die Handwerksbäcker verwerten 30 Prozent des Mehls, während zehn Prozent an Spezialverarbeiter, wie Teigwaren- und Nudelhersteller, gehen.