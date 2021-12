Wie die Nachhaltigkeit einer Speise berechnet werden kann

Herdecke/Münster. Die FH Münster hat einen Rechner entwickelt, der die Nachhaltigkeit von Speisen berechnen kann. Davon profitiert die Außer-Haus-Gastronomie.

Die FH Münster hat gemeinsam mit dem Wuppertal Institut und der TU Berlin für das Forschungsprojekt „Nahgast“ einen Rechner (nahgast.de) entwickelt, der die Nachhaltigkeit von Gerichten auswerten kann. Rebional, ein Tochterunternehmen des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke, nimmt an dem Pilotprojekt teil und kennzeichnet bereits ihre mit dem „grünen Teller“.

Dass der Autor dieser Zeilen an dem Rechner scheiterte, ist laut Silke Friedrich, Nahgast-Projektkoordinatorin am Institut für Nachhaltige Ernährung der FH Münster, keine Blamage: „Er ist für Großküchen konzipiert, mit Rezepten für den Privathaushalt und Kochausrüstungen wird es schwer, zu einem validen Ergebnis zu kommen.“ Für Großküchen sei der Rechner aber eine Hilfe: „Die Köche erfahren, wie verträglich ein Gericht für die Umwelt sowie Gesundheit und wie fair es für Mensch und Tier ist.“

Ganzheitlich nachhaltig Essen

Der Rechner ist Teil des Nahgast-Forschungsprojektes, das sich der Aufgabe verschrieben hat, wie nachhaltiges Produzieren und Konsumieren in der Außer-Haus-Gastronomie gezielt gefördert werden kann. Angesichts der wachsenden Bedeutung der Außer-Haus-Gastronomie sei es wichtig, aber eine Herausforderung, einen ganzheitlichen Ansatz vom Tierwohl über faire Arbeitsbedingungen bis hin zu regionalen, klimafreundlichen und einem gesundheitsbewussten Essensangebot zu finden, berichtet Silke Friedrich.

Um zu aussagekräftigen Ergebnissen zu kommen, müssen allerdings viele Daten in den Rechner eingegeben werden. Hinterlegt ist eine Auswahl von Zutaten für Gerichte. Nach Eingabe der Menge können weitere Angaben wie Zubereitungsart und Lagerung angeklickt werden, ebenso, ob die Zutaten aus biologischem Anbau, artgerechter Tierhaltung, Fangmethoden oder fairem Handel stammen. Derzeit stehen über 500 Zutaten im Rechner zur Verfügung. Die besonders nachhaltigen Rezepte werden auf sogenannten Community-Seiten vorgestellt.

Fleischgerichte erzielen einen schlechten Wert

„Für ein Rindersteak mit Kartoffelgratin und Gemüse braucht man keinen Rechner, um zu erkennen, dass dieses Gericht als nicht nachhaltig bezeichnet werden kann“, so Silke Friedrich. Rindfleisch verursache hohe Treibhausgasemissionen, im Gratin sei meist Sahne und Käse, „ebenfalls tierische Produkte, die den CO 2 -Wert noch weiter in die höhe schnellen lassen“. Sie empfiehlt eher Gemüsecurry. „Allgemein schneiden pflanzliche Produkte besser ab“, ergänzt sie. „Wenn wir den Schutz des Planeten garantieren wollen, dann müssen wir die eigenen Ernährungsmuster ändern – und das führt zwangsläufig zu überwiegend pflanzlicher Ernährung.“ Die kontinuierliche Bewertung entsprechender Gerichte veranschauliche und helfe somit, diese Lehre zu verinnerlichen.

Ein riesiger Aufwand

Der Rechner, sagt die Projektkoordinatorin, werde ständig überarbeitet: „Für die Lebensmittel werden auch die Lebenszyklusdaten berechnet, also der Nachhaltigkeitswert, der sich aus dem Anbau über den Transport bis zur Verarbeitung und Entsorgung ergibt.“ Das sei ein Riesenaufwand. „Aber am Ende haben wir alles etwas davon.“ Die gesamte Branche der Außer-Haus-Gastronomie könne in Zeiten steigender Individualisierung davon profitieren.

Modernste Großküche Deutschlands

Wie erfolgreich nachhaltige Produktion und Zubereitung von Außer-Haus-Essen sein kann, dafür steht Rebional, einer der Praxispartner der FH Münster. Das Tochterunternehmen des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke hat seit seiner Gründung 2010 auf das Konzept der ganzheitlichen Betrachtung der Gastronomie und Lebensmittel gesetzt und expandierte bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie. „Rebional bereitet für zwölf Krankenhäuser, sechs Seniorenheime und über 100 Kitas bzw. Schulen rund 20.000 Essen zu, unter anderem am Unternehmenssitz in Herdecke in einer der modernsten Bio-Großküchen Deutschlands“, berichtet Nachhaltigkeitsmanagerin Daniela Kirsch. Das Unternehmen profitiere von den Erkenntnissen des Forschungsprojektes der FH: „Wir wenden sie in der Praxis an und optimieren ständig die Produktion und die Essenszubereitung.“ Eine der Lehren sei zum Beispiel, „wie wichtig es ist, die unterbewusste Ebene eines Gastes anzusprechen“. Die Forscher aus Münster fanden heraus, wo in den Großküchen und auf Speisekarten die nachhaltigen und gesunden Speisen platziert werden müssen, um bevorzugt gewählt zu werden. „In einem unserer Häuser wird der Nahgast-Rechner bereits täglich eingesetzt“, sagt Daniela Kirsch. Dort werde auch das nachhaltigste Gericht des Tages, der grüne Teller, ausgewiesen.

Kochkunst mit Knollen und Wurzeln

Laut Daniela Kirsch könnte Rebional bereits zu 100 Prozent Außer-Haus-Essen in Bioqualität anbieten. „Allerdings stellt sich die Frage, wie viel die Kunden bereit sind, für ein besonders ökologisch, sozial und ökonomisch nachhaltiges Gericht mehr zu bezahlen.“ In der Herdecker Großküche liege der Bio-Anteil schon bei 70 Prozent.

Die Köche in den Großküchen von Rebional, so Daniela Kirsch, lernten durch den Einsatz des Nahgast-Rechners jeden Tag dazu, ihre Rezepte für Außer-Haus-Essen nachhaltig zu optimieren. Problematisch werde es allerdings in der kalten Jahreszeit, wenn das regionale Angebot übersichtlich wird: „Im Januar und Februar ist dann Kochkunst gefragt, wenn vor allem Knollen und Wurzeln auf dem Speiseplan stehen.“