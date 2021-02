Aldi-Nord schließt die streitbaren Regional-Lager

Das Aldi-Nord Regionallager in Bad Laasphe mit 160 Arbeitsplätzen soll Ende 2021 geschlossen werden. Neben Horst bei Hamburg war es das einzige ohne „flexible Betriebsvereinbarung“, die der Discounter seit 2014 in den restlichen Lagern durchgedrückt hat.

Bad Laasphe. Aldi-Nord reduziert die Zahl der Regionallager von 28 auf 25. Dass ausgerechnet die streitbarsten dabei sind, habe dabei keine Rolle gespielt.

Aldi-Nord schließt sein Zentrallager im Kreis Siegen-Wittgenstein. Mehr als 50 Filialen in Südwestfalen werden von dem Lager mit Sitz in Bad Laasphe beliefert – doch Ende Dezember ist damit Schluss. Zum Jahreswechsel wird die Regionalgesellschaft geschlossen, 160 Arbeitsplätze fallen weg. Einen Ersatzstandort soll es nicht geben. Aldi-Nord hat andere Pläne.

Für die Mitarbeiter ist die Schließung ein herber Schlag. Und ein unerwarteter, wie der Betriebsratsvorsitzende Uli Kring sagt. Am Donnerstag erfuhren sie von den Plänen, damit gerechnet habe keiner der Mitarbeiter. „Das kam aus heiterem Himmel“, sagt Kring. Allerdings: Konflikte mit der Geschäftsführung waren schon seit Jahren ein großes Thema in Bad Laasphe. Ob diese ein Grund für die Schließung sein könnten, „darüber kann man nur mutmaßen“, sagt Kring.

Seit 2014 Auseinandersetzungen

Jahrelang gab es an dem Standort Streitigkeiten zwischen Geschäftsführung und Mitarbeiter-Vertretung, die zuletzt im Jahr 2019 sogar vor das Arbeitsgericht Siegen führten: Ursprünglich ging es um die geplante Einführung neuer Arbeitszeitmodelle im Jahr 2014. Die Mitarbeiter sollten sich demnach bereiterklären, Mehrarbeit und Überstunden zu leisten und eine entsprechende Betriebsvereinbarung unterzeichnen. Der Betriebsrat in Bad Laasphe akzeptierte das bis zuletzt nicht.

Die strittige Betriebsvereinbarung Die derzeit noch 28 Aldi-Regionalgesellschaften sind in West-, Ost- und Norddeutschland mit mehr als 37.000 Mitarbeitern vertreten. Mit den Betriebsvereinbarungen, die Aldi Nord seit 2014 in fast allen Regionalgesellschaften – bis auf Bad Laasphe und Horst – durchgesetzt hat, wurde eine erhebliche Flexibilisierung der Arbeitszeiten umgesetzt. Die Vereinbarung macht Einsätze ab 4 statt 6 Uhr morgens und bis 23 Uhr abends möglich. Vereinbarungen wie übertarifliche Zulagen sollen nur so lange gelten, wie Aldi tarifgebunden bleibt.

Ähnliches Szenario in Horst, in Norddeutschland: Auch dort hatte man dem neuen Arbeitszeitmodell nicht zugestimmt, die beiden Standorte sind die einzigen, wo das noch der Fall ist. Zumindest bis Jahresende. Denn vor wenigen Tagen gab Aldi-Nord bekannt, dass auch die Gesellschaft Horst geschlossen werden soll. Gleiches gilt für die Regionalgesellschaft Wittstock in Brandenburg. Und: Erst 2019 hat die Unternehmensgruppe auch die Regionalgesellschaft in Schwelm geschlossen. Einen Streit um Arbeitszeitmodelle wie in Bad Laasphe hat es in diesen beiden Fällen aber nicht gegeben. Einen möglichen Zusammenhang weist Aldi-Nord auch strikt von sich: „Die Schließung hat damit nichts zu tun“, sagt ein Unternehmenssprecher und erklärt, dass Konflikte zwischen Geschäftsführungen und Betriebsräten nicht ungewöhnlich seien. Ein Grund für eine Schließung seien sie aber keinesfalls.

Dass die Regionalgesellschaften geschlossen werden, habe rein betriebswirtschaftliche Gründe. Es sei deutlich effizienter, „Logistikprozesse schlank zu halten“, erklärt der Unternehmenssprecher. Heißt: Wenn weniger Lager künftig mehr Filialen belieferten, sei das gut für das Unternehmen. Übrigens: Die Filialen seien von der Schließung des Zentrallagers nicht betroffen, wie Aldi-Nord mitteilt. Kunden müssten auch nicht befürchten, dass es zu Versorgungsengpässen kommen könnte.

Ganz ausschließen will Uli Kring dennoch nicht, dass es Zusammenhänge zwischen Schließung und Betriebsvereinbarung geben könnte: Zwar kenne auch er die genauen Gründe für die Schließung nicht, wie er betont. Aber: In Bad Laasphe werde im Gegensatz zu anderen Standorten eben nicht in so vielen Schichten und sonntags gearbeitet. „Und Einsatzzeit kann durchaus ein wirtschaftlicher Grund sein“, sagt er.

Warum nun ausgerechnet der Standort Bad Laasphe geschlossen werden soll, wollte Aldi-Nord nicht genauer erläutern. Weil es sich dabei um vertrauliche Details handle, hieß es. Nur, dass andere Standorte im Vergleich zukunftssicherer seien. Der Plan sei, diese Lager nun aufzuwerten, damit sie den Zuwachs an Filialen auch betreuen könnten: etwa durch die Erweiterung von Lagerflächen.

Belieferung der Region noch unklar

Woher genau die Waren für die Filialen in der Region in Zukunft kommen werden, sei noch nicht klar: „Es laufen noch Gespräche darüber, welche Gesellschaften welche Märkte übernehmen werden“, so der Aldi-Nord-Sprecher. Insgesamt gibt es derzeit 28 Regionalgesellschaften in West-, Ost- und Norddeutschland. Nach den drei angekündigten Schließungen werden es noch 25 sein.

Für die Lieferungen in die Region Südwestfalen könnten künftig diese in Frage kommen: Radevormwald, Werl und Datteln – jedenfalls sind diese Zentrallager dem in Bad Laasphe am nächsten gelegen.