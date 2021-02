AOK-Umfrage: Menschen fühlen sich medizinisch gut versorgt

Dortmund. Laut Forsa-Umfrage für die AOK Nordwest fühlen sich die Menschen in Westfalen-Lippe in Coronazeiten medizinisch mehrheitlich gut versorgt.

Die Menschen in Westfalen-Lippe sind mit dem Gesundheitssystem in Pandemiezeiten zufrieden. Das spiegelt eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der AOK Nordwest wider.

Die größte gesetzliche Krankenkasse ließ die Zufriedenheit im November in der Altersgruppe ab 18 Jahre abfragen. Höchste Priorität bei der Bewertung der Infrastruktur vor Ort hat demnach die Versorgung durch Hausärzte noch vor Bildungseinrichtungen und guten Internetverbindungen.

Danach folgt direkt das Thema Krankenhäuser. Allerdings sei deutlich, dass es den Menschen dabei nicht in erster Linie darauf ankomme, dass ein Hospital in direkter Nähe liege. „Hier heißt es Vorfahrt für Qualität“, sagt der Chef der AOK Nordwest, Tom Ackermann. Bei der Arzt- und Krankenhausauswahl sei eine gute Behandlungsqualität den Befragten deutlich wichtiger als eine schnelle Erreichbarkeit. „Hier heißt es, lieber zehn Minuten länger in einem gut ausgestatteten Rettungswagen transportiert werden als in die nächstbeste Klinik“, interpretiert der Kassenchef das Votum.

Die Akzeptanz für Telemedizin wächst offenbar. Foto: Manuela Nossutta / Funkegrafik NRW / WP Zentrale

Die Umfrage nimmt die AOK als Beleg dafür, dass die Menschen durchaus mit veränderten Strukturen im Gesundheitswesen leben könnten. Beispielsweise stieg die Akzeptanz für den Einsatz von Telemedizin von 47 Prozent im Jahr 2019 auf 66 Prozent bei der jüngsten Umfrage im November 2020.

Mehr Videosprechstunden

Aus Sicht der AOK Nordwest müssten digitale Lösungen bei der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum wie Videosprechstunden an Bedeutung gewinnen.

Ein gutes Beispiel sieht Ackermann vor allem in Videosprechstunden als Alternative zum Praxisbesuch. Etwa zwei Drittel der Menschen in Westfalen-Lippe könnten sich inzwischen vorstellen, sich mit Fragen zu ihrer Gesundheit per Videosprechstunde an einen Arzt zu wenden. Die Werte aus der letzten von der AOK Nordwest beauftragten Befragung im Jahr 2019 lagen noch deutlich darunter. Während im ersten Quartal 2020 in Westfalen-Lippe nur 3098 AOK-Versicherte eine Videosprechstunde nutzten, waren es im zweiten Quartal bereits 17.039.

Veränderungen werde es laut AOK auch in der Krankenhauslandschaft geben. Die Kliniken müssten sich nach Ansicht von Ackermann zusammenschließen oder wenigstens spezialisieren, so wie es auch das von Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) angestoßene Krankenhausgestaltungsgesetz (KHGG NRW) vorsehe. Diese Gesetz sollte bereits zu Beginn dieses Jahres in Kraft treten, hängt aber noch in parlamentarischen Beratungen fest.

Geld im System dürfte weniger werden

„Geldnot, Personalengpässe und die aktive Entscheidung von Patienten für eine qualitativ hochwertige Behandlung werden für deutlich weniger oder mindestens spezialisiertere Häuser sorgen“, ist AOK-Chef Ackermann sicher. Spätestens seit den enormen Kosten, die die Pandemie mit sich bringt und noch nach sich ziehen wird. „In den nächsten fünf bis zehn Jahren werden die Investitionsmittel auch im Gesundheitswesen anders verteilt werden“, mutmaßt Ackermann.

Qualität ist Menschen wichtiger als Klinik vor der Haustür

Die aktuelle AOK-Umfrage korrespondiert beim Thema Zukunft der Gesundheitsversorgung in Südwestfalen mit Expertenmeinungen aus der Region und bereits angestoßenen Veränderungen.

So hat der Bau des neuen, modernen Klinikums Hochsauerland in Arnsberg mit einer deutlichen Ausweitung der Intensivmedizin und Konzentration von Kompetenzen bereits begonnen. Für die Verbesserung der Versorgung in der Region stellt das Land knapp 30 Millionen Euro zur Realisierung des 80-Millionen-Projektes zur Verfügung.

Darüber hinaus strebt auch das Städtische Krankenhaus Maria-Hilf in Brilon Kooperationen und die fachliche Vernetzung der Region östliches Hochsauerland mit Experten aus Spitzenkliniken mittels Telemedizin an, um die Expertise vor Ort zu erhöhen. In der Diskussion war unter anderem auch, ein Großklinikum zu etablieren statt weiter in eine Reihe von Krankenhäusern zu investieren, die es immer schwerer haben, finanziell zu überleben.

Glaubt man den Ergebnissen der AOK-Umfrage, legen 98 Prozent der Menschen in Westfalen-Lippe mit Blick auf Krankenhäuser vor allem Wert auf „nachweislich gute Qualität“. Lediglich 41 Prozent der Befragten war eine kurze Entfernung des Krankenhauses zum Wohnort sehr wichtig.