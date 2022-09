Am Montag starten die Tarifverhandlungen für rund 3,9 Millionen Beschäftigte in der Metall- und Elektrobranche. Los geht es in Niedersachsen. Am Freitag, 16. September, treffen Arndt Kirchhoff (Arbeitgeberpräsident) und Knut Giesler (IG Metall Bezirksleiter) auf Schalke für die erste Verhandlungsrunde in NRW zusammen, wo in gut 2000 Unternehmen allein 700.000 Beschäftigte arbeiten.