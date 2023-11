An genügend Luftsicherheitspersonal hat es zuletzt gemangelt am Flughafen Düsseldorf. Jetzt gibt es Ärger zwischen Verdi und einer Sicherheitsfirma, weil diese Inflationsprämien an Beschäftigte gezahlt haben soll, die das Unternehmen verlassen, aber nicht an die gesamte Belegschaft.