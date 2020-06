An diesem Montagmorgen öffnen die Kaufhäuser von Galeria Karstadt Kaufhof mancherorts möglicherweise erst mit ein oder zwei Stunden Verspätung, Verdi zufolge etwa in Essen, Bochum, Gelsenkirchen, Kleve und Wesel. Grund sind Betriebsversammlungen, die zur Stunde bundesweit durchgeführt werden. Betriebsräte und die Gewerkschaft Verdi informieren die Mitarbeiter über den Stand der Verhandlungen über einen Sanierungs-Tarifvertrag.

Die Warenhauskette befindet sich in einem Schutzschirmverfahren und will etwa jede dritte Filiale schließen, um den Konzern zu retten. Das Management mit den Insolvenzexperten Arndt Geiwitz und Frank Kebekus muss dem Insolvenzgericht bis Ende Juni einen Sanierungsplan vorlegen. Betriebsrat und Verdi kämpfen dagegen um den Erhalt möglichst vieler Arbeitsplätze und Kaufhäuser. Der Auftakt der Verhandlungen am vergangenen Freitag gestaltete sich Verdi zufolge schwierig.

Die Dienstleistungsgewerkschaft meldet für NRW Betriebsversammlungen an zahlreichen Standorten. Im Ruhrgebiet betroffen sind Warenhäuser in Duisburg, Wesel, Oberhausen (Centro), Mülheim (Rhein-Ruhr-Zentrum), Essen (Limbecker Platz), Bochum (Ruhr Park), Gelsenkirchen und Dortmund (hier Karstadt und Kaufhof). In den anderen Häusern hätten bereits Betriebsversammlungen stattgefunden oder seien für einen der nächsten Tage geplant. Die Betriebsversammlungen sollen Verdi zufolge ein bis zwei Stunden dauern.

In eine Flugblatt der Gewerkschaft an die Mitarbeiter, das unserer Redaktion vorliegt, betont Verdi, die Positionen lägen noch sehr weit auseinander. Sie spricht von einem „Horrorkatalog“ an Forderungen der Unternehmensleitung und des Generalbevollmächtigten Geiwitz. Dazu gehörten der Verzicht auf die Sonderzahlungen und weitere Abstriche bei den Beschäftigten bis 2026 sowie Nullrunden in den Jahren 2020 und 2021. Ab 2022 wolle „die Galeria-Spitze Gehaltsanhebungen von den wirtschaftlichen Kennzahlen abhängig machen“.

An der Zahl von bis zu 80 Warenhäusern, die von einer Schließung bedroht sind, halte das Management ebenso fest. Das hinge auch von Mietpreisverhandlungen ab, hieß es. Geiwitz selbst hatte in einem Interview mit der Wirtschaftswoche betont, ein gutes Dutzend Filialen können gerettet werden, wenn die Immobilienbesitzer die Mieten senkten.