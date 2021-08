Sascha Böhl, einer der „beiden „Blockhaustypen“ bearbeitet am 28.07.2021 in Bad Berleburg auf seinem Firmengelände Fichtenstämme für den Bau eines Blockhaus. In Bad Berleburg-Wingeshausen haben sich zwei junge Männer als die "Blockhaustypen" selbstständig gemacht. Sie bauen Blockhäuser, aber auch Bushaltestellen aus Borkenkäferholz. Foto: Bernd Thissen / FUNKE Foto Services