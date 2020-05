Corona-Vorsicht führt zu Rekord an Krankmeldungen

Die Empfehlungen der Politik, wegen der Corona-Pandemie bereits mit leichten Erkältungssymptomen zu Hause zu bleiben, hat den Krankenstand auf einen Zehn-Jahres-Rekord getrieben: Wie die Auswertung des BKK-Dachverbands der vier Millionen berufstätigen Mitglieder ergab, meldeten sich im März durchschnittlich 6,74 Prozent der BKK-Versicherten arbeitsunfähig – mehr als in der schweren Grippewelle im Februar 2018 (6,2 Prozent). Auch die Zahl der Fehltage stieg deutlich an und verdoppelte sich im März gegenüber dem Vormonat auf 61 AU-Tage je 100 Beschäftigte.

Für Franz Knieps, Vorstand des BKK Dachverbandes, gibt es vor allem einen Grund: „Die Bevölkerung wurde immer wieder aufgefordert, bereits mit leichten Erkältungssymptomen nicht zur Arbeit zu gehen und zur weiteren Ansteckungsvermeidung eine AU-Bescheinigung telefonisch beim Hausarzt einzuholen.“

Die wenigsten gingen erkältet arbeiten

Die Zahl der Atemwegserkrankungen habe dabei gar nicht zugenommen. „Wir gehen davon aus, dass vielmehr das als Präsentismus bekannte Phänomen, krank zur Arbeit zu gehen, aufgrund der aktuellen Lage stark zurückgegangen ist“, erläutert Knieps. Wer demnach sonst auch erkältet arbeiten gegangen ist, weil er das in seinem Unternehmen offenbar für geboten hielt und mit Anwesenheit glänzen wollte, bleibt nun wegen der Ansteckungsgefahren mit dem Coronavirus zuhause.

Dass sich die Krankmeldungen nicht parallel zum Infektionsgeschehen entwickelten, zeigt auch die regionale Verteilung: In den ostdeutschen Bundesländern meldeten sich deutlich mehr Beschäftigte arbeitsunfähig als im Bundesdurchschnitt, obwohl dort besonders wenige Covid-19-Fälle registriert wurden.

Vor allem Frauen erkrankten an Covid-19

Covid-19-Erkrankungen selbst spielen bei den Fehltagen insgesamt keine sehr große Rolle, nur drei von Tausend Fehltagen ging auf das Virus zurück. Laut BKK-Daten traf das vor allem die so genannten „Corona-Helden“ in den systemrelevanten Berufen, etwa der Kranken- und Altenpflege. So erkrankten von 10.000 Beschäftigten in den medizinischen Gesundheitsberufen durchschnittlich 13,3 Versicherte an Covid-19, in den IT-Berufen gab es dagegen nur 3,9 AU-Fälle.

Weil etwa in der Pflege deutlich mehr Frauen als Männer arbeiten, sind entsprechend auch mehr weibliche Versicherte von der Pandemie betroffen: Auf 10.000 beschäftigte Frauen kamen statistisch 7,43 AU-Meldungen wegen einer Covid-19-Erkrankung, auf 10.000 Männer nur 5,39.

BKK befürchtet psychische Langzeit-Folgen

Auf längere Sicht sorgt sich der Dachverband der Betriebskrankenkassen vor allem um Spätfolgen der Coronakrise, etwa eine Zunahme psychischer Erkrankungen. Es gelte, „insbesondere auf lange Sicht mögliche Auswirkungen auf die psychische Gesundheit im Auge zu behalten“, betont Knieps. Isolation und Homeoffice während der Corona-Krise hinterließen ihre Spuren in der Psyche. Zur Vorbeugung hat der BKK-Verband das Projekt „psychische Gesundheit in der Arbeitswelt“ gestartet.