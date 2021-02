Douglas in Menden: Wie geht es mit der Filiale weiter?

Menden. Rätselraten um die Zukunft der Mendener Filiale von Douglas: Das Unternehmen will sich nach der Ankündigung erst am Montag konkret äußern.

Steht die Mendener Filiale der Parfümkette Douglas mit auf der Liste von 60 Filialen, die geschlossen werden sollen? Das Unternehmen kündigt an, sich erst am Montag dazu äußern zu wollen. Douglas will 60 seiner 430 Geschäfte in Deutschland schließen, weil sich das Geschäft immer mehr in den Online-Bereich verlagere.

Angestellte werden zunächst per Telefon informiert

Zur Mendener Filiale wolle sich das Unternehmen erst am Montag äußern, erklärt eine Sprecherin auf Nachfrage der Redaktion. Das Unternehmen wolle generell zuerst die Angestellten über die konkreten Pläne informieren, nachdem am Donnerstag die Zahl der zu schließenden Filialen bekannt gegeben worden war.

Es sei aktuell wegen der coronabedingten Schließungen eine große Herausforderung, alle Mitarbeiter auch zu erreichen, erklärt Sprecherin Eva Müller. Das Unternehmen versuche die Angestellten telefonisch zu erreichen. Das werde über das Wochenende dauern. Es gab schon einmal Schließungsgerüchte zur Mendener Filiale, die sich allerdings nicht bewahrheiteten.

